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心臟發炎風險增加　冰島暫停施打莫德納疫苗

▲▼莫德納疫苗。（圖／路透）

▲冰島暫停使用莫德納（Moderna）新冠疫苗。（圖／路透）

文／中央社

冰島今天起暫停使用莫德納（Moderna）Covid-19疫苗，並指原因是心臟發炎風險略增。比起僅對年輕人停打莫德納的北歐鄰國，冰島進一步對全民停用這款疫苗。

冰島衛生局當局網站發布聲明指出，由於國內輝瑞（Pfizer）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗供應充足，首席流行病學家已決定在冰島不採用莫德納疫苗。

首席流行病學家在聲明指出，這項決定是因為在施打莫德納疫苗後，心肌炎（myocarditis）及心包膜炎（pericarditis）發病率增加。

暫停使用莫德納疫苗，對於冰島37萬居民的疫苗施打作業將不會造成影響，目前冰島12歲以上人口有88%已完整接種。

自7日以來，北歐國家瑞典和芬蘭也因心肌炎與心包膜炎風險，部份暫停採用莫德納疫苗，但僅針對30歲以下年輕人作限制。

丹麥和挪威當局則已正式建議，不應對18歲以下年輕人接種莫德納疫苗。

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