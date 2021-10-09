東京新增82例　創「今年最低」疫情見曙光！疫苗覆蓋率破7成

▲東京新增確診數創下2021年的新低。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本東京都9日新增82例確診，創下2021年以來的最低數字，疫情已逐漸緩和。另外，9日也新增了9例死亡。目前全日本的第一劑疫苗覆蓋率為72.8%，第二劑覆蓋率為63.1%，預計年底也將開放醫護人員施打第三劑新冠疫苗。

根據《日本放送協會》報導，東京9日新增82例確診病例，其中新增確診病例數創下2021年以來的新低。事實上，2日至8日的單日平均新增確診數為145.4人，是時隔1年以來首度沒有超過150人，而根據9日的最新數據，3日至9日的7天內單日平均新增確診數更是下降至129.1人。

此外，仍在住院治療的重症患者共68人。而東京9日新增9例死亡，年齡分布為50多歲到80多歲，累計死亡人數達到3021人。

日本自1日起全面解除全國的緊急事態宣言，並階段性放寬防疫措施，這也是日本時隔半年首度沒有任何地區處於緊急事態宣言。而日本當局也在積極推動疫苗接種，截至8日為止，首劑疫苗的覆蓋率為72.8%，第二劑的疫苗覆蓋率為63.1%。而65歲以上高齡長者中的首劑疫苗覆蓋率為90.8%，第二劑的疫苗覆蓋率為89.6%。

除了積極推動二劑疫苗的普及率外，日本當局預計將在年底替第一線的醫護人員施打第三劑疫苗，而65歲以上長者則有望於2022年初開打第三劑。

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