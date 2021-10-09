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金玉其外？韓媒點出解放軍「最大弱點」：45年來毫無實際作戰經驗

▲解放軍空軍三代主力戰機殲-16D。（圖／CFP）

▲解放軍空軍三代主力戰機殲-16D。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

中國近期頻頻派出軍機擾台，從10月1日中國國慶日起連續4天出動149架次的軍機潛入台灣的防空識別區，其中4日單日更高達56架次，對台灣空軍與防空網絡構成威脅，加深兩岸間的對立與衝突。此現象，吸引了同樣面臨北韓（朝鮮）軍事威脅的南韓關注，不過該國軍事專家也點出解放軍最大弱點，認為長期缺乏實戰經驗。

根據韓媒《朝鮮日報》，不管從戰機、戰艦、坦克、各種飛彈的數字來看，亦或從尖端軍事科技的層面來看，中國雖是繼美國之後的軍事大國，但其面臨的最大弱點便是缺乏實戰經驗，而距今最近的一次實戰是1978年2至3月的「懲越戰爭」，雖然中國解放軍花上4周入侵越南，但卻面臨極大損失，高達7千至1萬多人戰死。

《朝鮮日報》國際中心專任記者李哲民（이철민）表示，當然如今中國的軍事實力和70年代相比不可同日而語，然而中國內部依舊對解放軍傳出指責聲浪，認為其無法有效使用尖端高科技軍武技術、且無能力統籌整合陸海空三軍作戰，就連美國軍事、國防專家都在專欄指出該點，並認為中國國家主席習近平其實早已認知到，解放軍必須克服戰鬥指揮經驗不足的問題。

報導引述美國海軍戰爭學院（NWC）教授金萊爾（Lyle J. Goldstein）今年4月在美國政治外交雜誌《國家利益》（The National Interest）的分析，「中國軍隊實戰經驗的不足，在進展快速的軍事現代化作業下，儼然成為一大漏洞，不能光靠軍事閱兵時讓新武器亮相來彌補。」

金萊爾在文中指出，儘管習近平曾訂下目標，宣布將在2035年以前完成解放軍的現代化、2049年成為世界最頂尖的軍事強國，然而他其實深知解放軍「五個不會」所造成的嚴重性，分別是不會分析判斷形勢、不會定下作戰決心、不會理解上級意圖、不會擺兵布陣、不會處置突發情況。

▼美國軍事專家認為，中國解放軍缺乏實際的作戰經驗。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國軍事專家認為，中國解放軍缺乏實際的作戰經驗。（圖／達志影像／美聯社）

而美國海軍陸戰隊總部情報官薩克斯（Steve Sacks）則在《外交家雜誌》撰文指出，雖然美國已有人針對中國日漸增強的軍力敲響警鐘，然而卻沒有人點出中國在軍事指揮改編的構造上出現的急需改革弱點，而該項弱點恐怕導致中國在使用尖端硬體軍武的能力不足。

南韓記者李哲民分析，如今中國解放軍只有現年68歲的中央軍委聯合參謀部參謀長李作成擁有實際的國際參戰經驗，而他也是去年接到美國陸軍上將、參謀長聯席會主席麥利（Mark Milley）在電話中承諾「不會攻打中國」的中國將軍。李哲民認為，美軍上至將軍、下至一般士兵都有實際的戰鬥指揮經驗，這與中國相比呈現出明顯的對照。

例如，美國2001年經歷波斯灣戰爭後仍與十多國有戰爭經驗，而俄羅斯則是於2000年入侵車臣、2011年參與敘利亞內戰時持續累積實戰經驗。

對此，中國當局則表示，光靠國際實戰經驗，依舊不能成為勝仗的關鍵，綜觀軍隊戰鬥力，歸根究底還是得靠國家綜合國力，訓練有素、戰備良好的軍隊就算沒經驗也能打勝仗。

▲▼解放軍被派往中印邊境，在車上激動高歌。（圖／翻攝自臉書Zaid Hamid）

▲解放軍被派往中印邊境，在車上激動高歌。（圖／翻攝自臉書Zaid Hamid）

李哲民最後點出，其實中國目前並未想像美國一樣，在全球各角落投射國防力量的計畫，僅在南海等周邊地區擴張勢力，因此須以地緣政治的觀點，來評斷中國在軍事軟體上是否出現「缺乏作戰能力」的缺失。

而中國去年5月起與印度爆發邊境衝突，解放軍自製狼牙棒，造成解放軍43人、印度軍20人戰死，此後在邊境佈署殲-20第五代戰鬥機、可載運主戰坦克重裝備的運-20，究竟能否如實發揮作用，仍有待觀察，而中美之間的矛盾，未來可能引發前所未見的劇烈衝突。

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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