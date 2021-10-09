越南研擬疫苗護照　這9款疫苗暫入列

▲越南疫苗護照方案現行採認9種廠牌的疫苗，除獲准緊急使用的8款外，科興疫苗也在列。圖為越南民眾接種新冠疫苗。（圖／路透）

文／中央社記者陳家倫河內9日專電

越南正在研擬疫苗護照計畫，以協助觀光、旅遊業復甦，根據目前制定的方案，越南共計採認9種廠牌的疫苗，包括AZ、莫德納、輝瑞/BNT、嬌生、中國國藥等。

越南外交部7日在線上舉行例行記者會，中央社詢問，越南正在制定疫苗護照方案，台灣國產的高端疫苗目前是否獲越方採納；此外，越南因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情暫停觀光客入境一年半，何時將重新打開國門。

越南外交部發言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）表示，越南政府近日已同意由外交部提交的疫苗護照實施標準，疫苗廠牌方面，越南承認獲世界衛生組織（WHO）、美國疾病管制暨預防中心（CDC）、歐盟藥品管理局（EMA）以及越南衛生部核准緊急使用的疫苗。

目前越南共計核准8款疫苗緊急使用，包括阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）、嬌生（Johnson & Johnson）、莫德納（Moderna）、輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）、俄羅斯衛星-V（Sputnik V）、中國國藥（Sinopharm）、Hayat-Vax、阿布達拉（Abdala）。

由於WHO、美國CDC、EMA與越南認可的疫苗部分重複，越南官媒越通社（VNA）整理，越南的疫苗護照方案目前共採認9種廠牌的疫苗，除獲准緊急使用的8款外，北京科興（Sinovac）疫苗也在列。

黎氏秋姮指出，COVID-19疫情持續變化，越南政府已同意將「清零」的戰略思維轉為「安全、靈活地應對及有效控制COVID-19疫情」。這意味，越南在防範疫情的同時也將兼顧社會經濟發展。

至於重新接待外國觀光客的計畫，黎氏秋姮說，越南文化體育旅遊部正與相關部門配合研議制定試點計畫，準備迎接已經接種疫苗的旅客，未來將儘早在富國島試辦。

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