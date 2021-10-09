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失業轉戰多P性愛片！地方媽媽狂撈560萬大勝嫩妹　賣肉全為殘疾兒

▲▼ 地方媽媽為身障兒當成人模特兒大賺。（圖／翻攝自Twitter／@m70056）

▲ 地方媽媽養出一票死忠粉絲。（圖／翻攝自Twitter／@m70056，下同）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一名地方媽媽蜜雪兒（Michelle）因中年失業而轉戰成人平台，意外在競爭激烈的情色網紅圈中殺出一條血路，如今收入比她過去大半輩子辛苦工作賺來的錢還多。而她之所以進入這個產業，背後原因其實是她患有心臟疾病的兒子，令眾多網友動容。

《每日星報》8日報導，蜜雪兒55歲那年被一家投資公司開除，失業後曾在朋友建議下做過按摩工作，之後接觸到成人平台，設立個人頻道，向收費會員發布情色內容，在短時間內走紅，後來也開始招募年輕的志願者一起拍片。

▲▼ 地方媽媽為身障兒當成人模特兒大賺。（圖／翻攝自Twitter／@m70056）

▲ 蜜雪兒轉職意外大成功。

蜜雪兒很晚才踏入這個圈子，本是為了照顧身患心臟病的殘疾兒子，沒想到靠著和年輕男子拍攝火辣的多P性愛片，賺取過去從沒享受過的財富，從新的職業中獲得心理及經濟上的滿足。

現年69歲的蜜雪兒提到，先前上傳一段誠徵志願者拍攝性愛片的影片後突然爆紅，觀看數突破500萬，也養出一票死忠粉絲，但還是經常因年齡遭受歧視，「沒人會想像爸媽做愛的畫面，一定也不想想像阿公阿嬤做愛的畫面。人們都認為，一旦超過某個年齡就該開始織毯子，而不是做愛。但你知道嗎？你可以織毯子，也可以做愛。」

▲▼ 地方媽媽為身障兒當成人模特兒大賺。（圖／翻攝自Twitter／@m70056）

▲ 蜜雪兒並不在意網友的攻擊。

她對網友的謾罵不以為意，2020年1月開設頻道至今已經賺了20多萬美元（約新台幣561萬元），「這比我一生賺的錢還要多，我大半輩子都活在貧窮線以下」，開始情色網紅的工作後，經濟上輕鬆許多，也買了一輛新車。

不過，蜜雪兒賺錢不是為了過奢侈的生活，而是為了殘疾的兒子，也很擔心自己若因心臟病早走，兒子沒辦法養活自己。因此，她對現在的工作相當感激，很高興年近70的她終於不用再為錢苦惱，也強調自己服務周到，絕對能滿足所有客戶的需求，就像水電工一樣，會照顧好客人的「水管」。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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