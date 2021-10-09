「無罩聚餐」染疫風險飆到近4倍　日本研究曝1種口罩最有效

▲ 聚餐期間若無需飲食，應將口罩戴上。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣近來疫情趨緩，餐廳內用規定放寬，民眾紛紛出籠，但仍須注意個人衛生。日本最新研究指出，出席聚餐時拿下口罩者感染新冠肺炎的風險為不參加聚餐者的近4倍，且戴不織布口罩最為有效。

根據《日本放送協會》，日本國立傳染病研究所等單位組成的研究團隊以今年6月至7月間因發燒前往東京都內5處醫療院所就診的患者中，753名未接種疫苗的成人為對象，根據他們近二周來的行動，分析其染疫風險。其中257人確診染疫，其餘496人檢測為陰性。

分析結果顯示，相較未出席聚餐者，出席聚餐時摘下口罩者染疫的風險為3.92倍。僅在飲食時摘下，其餘時間皆戴上口罩者染疫風險則與未出席者差異不大。研究團隊指出，這突顯口罩為重要的預防措施。

此外，參加聚餐者染疫的風險也因口罩材質而異。若以不織布口罩為標準，戴海綿口罩的染疫風險為1.87倍，布或紗布口罩則為1.82倍。

研究人員因此表示，須前往感染風險較大的場合時，應佩戴不織布口罩。傳染病研究所傳染病學中心主任鈴木基也說明，與人見面時應正確佩戴口罩，且應避免多人長時間聚餐。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast