新加坡確診破3000創新高！　李顯龍：放棄「清零」改與病毒共存

▲新加坡放棄清零改與病毒共存。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

新加坡8日新增3590例確診，創下新冠疫情爆發以來最高紀錄，而總理李顯龍也在全國演說中宣布，目前新加坡接種率已超過80％，該國的防疫策略將從清零轉為與疫情共存，「在接種疫苗之後，新冠肺炎對我們大多數人來說，已不是個危險的疾病。」

根據《路透社》報導，新加坡衛生部8日宣布新增3590例確診，創下疫情爆發以來新高，同時新增6人病歿。李顯龍9日則在全國演說中表示，新加坡在疫情爆發初期的清零策略非常正確，但隨著疫苗接種率提高、傳染力極高的Delta病毒出現，現在必須改變策略與病毒共存。

▲新加坡總理李顯龍。（圖／達志影像／美聯社）



李顯龍說，民眾在疫情初期體內並無抗體，因此確診的後果非常嚴重，且當時病毒尚未變種，嚴格查清傳播鏈的方式，能夠有效阻斷疫情，「我們的策略奏效，我們沒有像許多國家一樣，出現很多死亡病例，我們也是死亡率最低的國家之一。」

目前新加坡疫苗接種率已達85％，大幅降低了重症風險，據統計，該國高達98％的本土病例皆是輕症或無症狀，重症率僅2％，其中只有0.2%的人病歿或需要住進加護病房接受治療。

李顯龍提到，隨著疫苗接種率提高、傳染力極高的Delta病毒出現，清零策略將改為和病毒共存，「在接種疫苗之後，新冠肺炎對我們大多數人來說，已不是個危險的疾病。他也說．即使已接種疫苗，仍會有感染的風險，「我們必須做好心理準備，接下來的一段時間內，還是會出現許多確診病例。」

李顯龍在演說中表示，預期未來幾週病例數將持續增加，達到高峰後，情況應該會好轉。他預估，新加坡至少需要3個月或甚至長達6個月才會進入新常態，屆時就可鬆綁措施、恢復以往的活動，確診病例數維持穩定、每天可能新增數百起案例。

新加坡衛生部則宣布，將開始接種第三劑疫苗，在6個月前接種的醫療與前線工作人員、在療養院等住宿機構的住戶與工作人員，以及30歲及以上者可施打加強針。

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