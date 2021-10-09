　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新加坡確診破3000創新高！　李顯龍：放棄「清零」改與病毒共存

▲▼新加坡放棄清零改與病毒共存。（圖／達志影像／美聯社）

▲新加坡放棄清零改與病毒共存。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

新加坡8日新增3590例確診，創下新冠疫情爆發以來最高紀錄，而總理李顯龍也在全國演說中宣布，目前新加坡接種率已超過80％，該國的防疫策略將從清零轉為與疫情共存，「在接種疫苗之後，新冠肺炎對我們大多數人來說，已不是個危險的疾病。」

根據《路透社》報導，新加坡衛生部8日宣布新增3590例確診，創下疫情爆發以來新高，同時新增6人病歿。李顯龍9日則在全國演說中表示，新加坡在疫情爆發初期的清零策略非常正確，但隨著疫苗接種率提高、傳染力極高的Delta病毒出現，現在必須改變策略與病毒共存。

▲▼新加坡總理李顯龍。（圖／達志影像／美聯社）

▲新加坡總理李顯龍。（圖／達志影像／美聯社）

李顯龍說，民眾在疫情初期體內並無抗體，因此確診的後果非常嚴重，且當時病毒尚未變種，嚴格查清傳播鏈的方式，能夠有效阻斷疫情，「我們的策略奏效，我們沒有像許多國家一樣，出現很多死亡病例，我們也是死亡率最低的國家之一。」

目前新加坡疫苗接種率已達85％，大幅降低了重症風險，據統計，該國高達98％的本土病例皆是輕症或無症狀，重症率僅2％，其中只有0.2%的人病歿或需要住進加護病房接受治療。

李顯龍提到，隨著疫苗接種率提高、傳染力極高的Delta病毒出現，清零策略將改為和病毒共存，「在接種疫苗之後，新冠肺炎對我們大多數人來說，已不是個危險的疾病。他也說．即使已接種疫苗，仍會有感染的風險，「我們必須做好心理準備，接下來的一段時間內，還是會出現許多確診病例。」

李顯龍在演說中表示，預期未來幾週病例數將持續增加，達到高峰後，情況應該會好轉。他預估，新加坡至少需要3個月或甚至長達6個月才會進入新常態，屆時就可鬆綁措施、恢復以往的活動，確診病例數維持穩定、每天可能新增數百起案例。

新加坡衛生部則宣布，將開始接種第三劑疫苗，在6個月前接種的醫療與前線工作人員、在療養院等住宿機構的住戶與工作人員，以及30歲及以上者可施打加強針。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►地表最可愛「馬卡龍色卡式爐」激殺3.4折

ET快訊
LINE熱門貼圖下殺1折！　26款限時下載
五倍券綁台灣Pay　達人教撇步！爽花不失望
明變天！圓規颱風「6強降雨熱區」出爐
桃園女遭死纏爛打　警察看不下去霸氣嗆「我是他男友」
AZ「第2劑」副作用虐全身　苦主哭：10分鐘瘋狂癢
快訊／國道1號南向工廠火警！　車流回堵9公里
麥當勞買1送1！　速食店「五倍券優惠」一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

東京新增82例　創「今年最低」疫情見曙光！疫苗覆蓋率破7成

辣妹傳訊「感謝瓦斯工」話題秒變18禁　抬頭驚見他還守在家門口

心臟發炎風險增加　冰島暫停施打莫德納疫苗

慘！天兵男私房錢藏車上　「老鼠狂啃」3.5萬紙鈔變碎片

北韓明將迎雙十黨慶！恐聚焦「金正恩執政10周年」　不再閱兵射彈

136國允訂全球最低企業稅率15%　仍挨批讓步過多

13歲少年發現老爸「穿胸罩、吃屎」戀物癖照　慘遭滅口！

「無罩聚餐」染疫風險飆到近4倍　日本研究曝1種口罩最有效

新加坡確診破3000創新高！　李顯龍：放棄「清零」改與病毒共存

民主剛果船隻超載沉沒　至少51死69失蹤

雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！

陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

陳小春再唱《獨家記憶》回憶殺！　合體「大灣區哥哥」《你曾是少年》

用「蜜蠟除毛」清鬍鬚痛到快往生 撕一半不知所措...眼眶飆淚QQ

王思佳產後漲奶「下樓梯要捧」XD　天天「翻起來洗」：發現新世界！

港男緊盯街頭正妹不慎踢到階梯　當場「大仆街」暴衝撞前方招牌XD

楊麗菁還原「醫院遭女毆打」　報案求自保：她誣指我！

張文綺跟軍人「有私交」盼2年內嫁　心疼林依晨懷孕辛苦「想早點生」

東京新增82例　創「今年最低」疫情見曙光！疫苗覆蓋率破7成

辣妹傳訊「感謝瓦斯工」話題秒變18禁　抬頭驚見他還守在家門口

心臟發炎風險增加　冰島暫停施打莫德納疫苗

慘！天兵男私房錢藏車上　「老鼠狂啃」3.5萬紙鈔變碎片

北韓明將迎雙十黨慶！恐聚焦「金正恩執政10周年」　不再閱兵射彈

136國允訂全球最低企業稅率15%　仍挨批讓步過多

13歲少年發現老爸「穿胸罩、吃屎」戀物癖照　慘遭滅口！

「無罩聚餐」染疫風險飆到近4倍　日本研究曝1種口罩最有效

新加坡確診破3000創新高！　李顯龍：放棄「清零」改與病毒共存

民主剛果船隻超載沉沒　至少51死69失蹤

快訊／到大甲支援任務！義交遭民眾鐵管、斧頭猛打　警介入調查中

黃偉哲出席黑琵保育季第2次籌備會　頒發生態學會理監事當選證書

沒說要去醫院　喵星人認出街道「想起可怕記憶」秒變臉：放我回家

東京新增82例　創「今年最低」疫情見曙光！疫苗覆蓋率破7成

遭婦人巴頭微博討關心　楊麗菁「剛發愛國愛黨莫名被打了」　

LINE熱門貼圖下殺1折！　26款限時下載

前冠軍、兩季導師、怪物新人都參賽！《SMTM10》選手有來頭

奴才遇地震受困車站4小時　回家主子躺超跩質問：去哪了

與陳芳語開球、賽後開唱！吳卓源驚：好久沒看到很多人類

迪士尼「達菲熊」遭遊客巴頭摀臉哭哭　工作人員心疼「抱緊處理」

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

國際熱門新聞

雙寶媽付不起看診費！絕望自拔11顆牙

美最新規定！33國入境須打6款WHO認可疫苗　台灣不受限制

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

網紅全裸離奇慘死街頭　警破門逮「殺人夫」當場飲彈

男友爸是淫魔！她性愛片被看光遭性侵

他淚訴遭「女排甜心」妻家暴！律師回應了

16歲選美少女「2年光速衰老」像50歲

《魷魚遊戲》揭南韓社會底層　貸款像是買咖啡

「5女抬我進水池」男離奇失蹤12hrs

調查海下853公尺沉船　竟遇比人大神祕魷魚

打BNT過3天腦出血亡　13歲兒做CPR崩潰

外星人？巨岩如雷射切割　完美分2半

即／菲律賓總統競選登記截止 杜特蒂女兒沒登記

美軍駐台非秘密？英媒：曝光時機才是重點

更多熱門

相關新聞

蝦皮驚見線上巴掌服務　1耳光才2元賣到缺貨

蝦皮驚見線上巴掌服務　1耳光才2元賣到缺貨

馬來西亞女網友蘇佳妮（Suziani Abd Ghani）最近在Facebook發文指出，她家的網店在蝦皮提供了新的「線上巴掌服務」，買家只需要在下單後留下掌摑對象的號碼，並附上想傳達的訊息，賣家就會將自己的手掌照片，透過通訊軟體WhatsApp傳送給對方，狠狠地賞對方「一耳光」。

北市1歲女童確診！家住萬華匡列4人　北市：研判為舊案

北市1歲女童確診！家住萬華匡列4人　北市：研判為舊案

越南研擬疫苗護照　9款疫苗入列

越南研擬疫苗護照　9款疫苗入列

70歲女染疫去世！病程長達4個月

70歲女染疫去世！病程長達4個月

陳時中宣布：停開疫情說明會一次

陳時中宣布：停開疫情說明會一次

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情新加坡李顯龍東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

美女網紅離世！「18歲長黑痣沒管」卻是癌末

鄭家純屠龍「裡面什麼都沒穿」！　直播觸及破100萬

BYG被爆洩漏戰隊機密地下操盤　

學生姊弟29樓墜亡…奶奶就在廚房洗碗

電信「超胸」正妹店長　36G打垮5G

男友LINE傳「2字」暗號！老司機搖頭：分吧

丁特《天堂M》槓橘子官方終聲明

王思佳曬「產後真實肚子」！網激讚

女歌手亂收禮物　回台「夜夜春夢」

快訊／《LOL》BYG茂安確定禁賽

一秒分辨台北人！「2特徵」天龍人認了

《魷魚》玻璃師傅兒被打死　真實人生比戲殘酷

雙寶媽付不起看診費！絕望自拔11顆牙

加油站「用菜瓜布」洗車　車主看愛車一片雪花崩潰

鄧佳華炫富！酸「5倍券給2種人拿的」被轟爆

更多

最夯影音

更多
雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！

雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！
陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

陳小春再唱《獨家記憶》回憶殺！　合體「大灣區哥哥」《你曾是少年》

陳小春再唱《獨家記憶》回憶殺！　合體「大灣區哥哥」《你曾是少年》

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面