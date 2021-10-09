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她腹痛以為吃壞肚子！媽幫查看驚見「下體冒顆頭」　8分鐘後產嬰

記者王佩翊／編譯

芬蘭一名23歲女子日前和家人一起到郊外別墅度假時，突然感覺腹部襲來一陣劇烈疼痛，以為是吃壞肚子了，怎知卻突然開始分娩，並在8分鐘後生下一名嬰兒。據悉，該名女子已是一名育有2歲女兒的單親媽媽，然而在這次孕期中，她不但偶爾有月經來，甚至也沒有孕吐症狀，只是體重稍微增加而已，因此完全不知道自己早就已經懷孕了。

綜合《鏡報》與《都市報》報導，現年23歲的坎塔拉（Tilda Kantala）日前和家人一起到避暑山莊度假，然而某一天她卻突然感到腹部有一股劇烈疼痛。當時她只覺得是吃壞肚子，沒有太過在意，怎知疼痛感卻越來越嚴重，曾經生過孩子的她突然驚覺，這好像是生產的陣痛，而且孩子似乎馬上就出生了，然而母親、妹妹以及2歲的女兒卻正好外出，別墅裡只剩下她一個人。

所幸這時母親為了要拿東西正好回到別墅一趟，坎塔拉見狀隨即大喊，她的母親衝進房間看到她的樣子後驚慌問道，「妳懷孕了？」坎塔拉這才答道，「應該是。」而坎塔拉的母親也馬上打電話給救護車，只不過坎塔拉已經無法再忍耐，據母親說法，當時已經可以看到嬰兒的頭髮了。

坎塔拉的母親嚇得連忙去拿毛巾，而坎塔拉本人只用力了3次，孩子就出生了，整個過程僅僅花了8分鐘。救護人員趕到現場後，隨即將母子兩人送往醫院，儘管在孕期內從未接受過產檢，但幸好最後母子皆無大礙。坎塔拉將孩子取名為亞歷克（Alec），而孩子也順利在4天後出院回家。

由於對於新生命的到來毫無準備，坎塔拉與家人只好急急忙忙地準備所有嬰兒用品。她表示，「雖然感到混亂、害怕以及不安，因為我已經是有一個女兒的單親媽媽了，卻突然又多了一個孩子，但所幸寶寶很健康。孩子已經出生3個月了，現在非常健康地長大，經過數週，我也已經做好接受他的準備，我現在是擁有兩個孩子的幸福單親媽媽。」

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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