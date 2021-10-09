男友爸是淫魔！18歲嫩妹「性愛片被看光」遭硬上　報警隔日墜樓亡

▲18歲的阿萊娜（Aleyna Aggul）留下一封遺書，控訴男友的父親必須負責。（圖／翻攝Twitter@NurcanT60963823）



記者吳美依／綜合外電報導

土耳其厄德爾（Igdir）發生一起可怕案件，18歲少女阿萊娜（Aleyna Aggul）疑似輕生，被發現陳屍在公寓1樓，遺書中控訴男友父親吉爾汗（Gokhan Argin）「必須為我的死亡負責」。據悉，她的裸照與性愛影片遭男友父親發現後，立刻淪為勒索把柄，為了不讓影音外流，被迫與對方發生關係，慘遭性侵。

綜合外媒報導，阿萊娜與同齡男友吉爾圖克（Gokturk Argin）交往多年，由於非常信任彼此，才會拍下私密影片，未料卻落入吉爾汗手中。她在9月29日終於鼓起勇氣報警，未料隔日就被發現身亡。

阿萊娜的父母傷痛欲絕，他們認為，吉爾汗父子預謀殺人，還偽裝成一起自殺事件，「他們密謀殺害我的女兒，我女兒的身體都沒有骨折，只有後腦杓遭受一記重擊」。由於死者遺體仍在接受驗屍，因此必須等待報告出爐，才能確定死因。

警方展開調查後，很快拘留涉案父子，但因證據不足，只好放人。如今死者遺書曝光，他們再度調查2人與阿萊娜手機，並以涉嫌勒索、蓄意傷害、侵犯隱私與煽動自殺等罪名拘留吉爾汗。但是，42歲嫌犯卻宣稱，自己與死者是兩情相悅。

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