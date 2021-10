瓷盤藏抽屜沒人管　她打開驚見16世紀古董！翻10倍賣出4千萬天價

▲英國拍賣行以4827萬元的天價,賣出了陶藝家烏爾比諾在16世紀製作的瓷盤。(圖/翻攝自禮昂騰博官網)

記者葉睿涵/綜合報導

英國一名女子在蘇格蘭洛伍德莊園(Lowood House)的某個抽屜內,發現了一個被塵封多年的瓷盤,沒想到竟在拍賣會中拍出了126.3萬英鎊(約新台幣4827萬元)的天價,比最初8至12萬英鎊(約新台幣300萬至460萬元)的估價高出了10倍之多。

綜合《鏡報》與CNN報導,英國拍賣行禮昂騰博(Lyon & Turnbull)在6日的網上拍賣會中,展示了一個據信是16世紀義大利陶藝家烏爾比諾(Nicola da Urbino)於1520年至1523年間製作的瓷盤。

這個瓷盤的直徑約為27公分,表面繪有《舊約聖經》中大力士參孫被剪去長髮後喪失神力的故事。一開始,禮昂騰博預估瓷盤的價位可能落在8萬至12萬英鎊之間,然而在拍賣活動結束後,瓷盤的最終成交價卻高達126.3萬英鎊,比最初的估價高出了10倍之多。

Weekend plans? Drop by our Edinburgh saleroom to enjoy the intriguing selection of works of art from The Contents of Lowood House sale now on display! Viewing opens from 12noon - 4pm today 2 Oct & Sun 3 Oct. Learn more: https://t.co/OYR42KSB3h pic.twitter.com/e7Vz70OSIR