北韓明將迎雙十黨慶！恐聚焦「金正恩執政10周年」　不再閱兵射彈

▲金正恩從2012年成為北韓國家領導人，至今已第10周年。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）即將於明（10）日迎來第76周年的勞動黨雙十黨慶，相較於去年第75周年時於深夜舉行大規模閱兵儀式，並向外界亮相洲際導彈（ICBM）、潛射彈道飛彈（SLBM）等多種新型戰略武器，依照「逢五逢十」傳統，今年黨慶似乎沒有特別太大的動作，取而代之的是可能將慶祝最高領導人金正恩掌權10周年。

根據南韓媒體《News1》，過去每逢黨慶、領導人冥誕等重要節日的前幾天，平壤金日成廣場、美林飛行場等總能從衛星偵測到群眾聚集準備進行大型軍演、閱兵等，以此團結內部勢力、並對外宣傳，然而10日就是勞動黨雙十黨慶，卻未見到平壤當局再度試射飛彈，或出現進行大型軍事活動操演的徵兆，這可能顯示北韓可能將焦點轉移至慶祝活動。

觀察9日北韓境內主要媒體的報導內容，其中黨務機關報《勞動新聞》今（9）日上午就在報紙頭版登上寮國總統西蘇里（Thongloun Sisoulith）、敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）傳黨慶賀電給金正恩的消息，另外還報導各地工農團體所舉行的各種詩歌、朗誦慶祝金正恩執政滿10周年的活動。

▲北韓去年雙十黨慶公開新款SLBM「北極星4A」。（圖／達志影像）

專家認為，由於北韓已於9月9日建政紀念日舉行過規模龐大的非正規軍閱兵儀式，因此預估短期內平壤當局不會再度展開大規模的閱兵、或是其他軍事挑釁行動。

另外，外界認為金正恩早於9月29日在最高人民會議發表施政演說，不僅向內部各處政府部門提出今年下半季的政策方向，還向南韓、美國釋出外交訊息，因此今年的創黨紀念日可能會在較安靜的氛圍下舉行，在謀求團結內部勢力的同時，北韓不會選擇在該日透過活動對外釋出外交訊息。

據悉，南韓統一部曾於7日指出，目前未有動向顯示需要留心觀察北韓的動向。

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