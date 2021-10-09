美國校園也瘋《魷魚遊戲》！警察嗨玩木頭人　大學生崩潰：要遲到啦

▲《魷魚遊戲》一二三木頭人。（圖／翻攝自Instagram@netflixkr）

記者羅翊宬／編譯

知名影視串流平台Netflix的韓國影集《魷魚遊戲》9月17日上架後，意外吸引全球各國影迷關注，尤其在第1集中出現的遊戲「一二三木頭人」（木槿花開了），由於在各國的兒童遊戲中都有類似版本，加上劇中娃娃造型詭異，更是掀起模仿熱潮，就連美國的校園警察都為之瘋狂，警車旁的擴音器直接播送音樂。

根據韓媒《朝鮮日報》，美國一名網友「eden_luv」日前在社群網站Tiktok抖音上傳一段長達19秒鐘的影片，她在影片中的字幕表示，「為啥我們學校的警察正在陪我們玩魷魚遊戲？」

▲美國校園也掀起《魷魚遊戲》熱潮。（圖／翻攝自Tiktok@eden_luv）

從影片中可以看到，警車旁的擴音器突然響起近日全球影迷們耳熟能詳的一段聲音，那就是《魷魚遊戲》第1集中模樣驚悚的女童，搭配著詭異的童音喊著，「無窮花（木槿花）盛開了！」（무궁화 꽃이 피었습니다，我姑媽割雞皮要送給他），語音結束的當下，街上的一對大學生竟真的停下腳步，同時牽著手、互相望著彼此。

影片中的警察露出久違的微笑，而其他學生們則紛紛喊著，「我們沒時間啦！」

報導指出，雖然影片中並沒有明確標示出哪一間學校，不過從影片上傳者在自我介紹欄位中表示自己居住在美國加州，推測應是加州境內某所大學。而影片上傳至今，已累積超過34.3萬個以上的讚數。

網友對此表示，「我也好想加入喔」、「希望我們這地區也能這樣玩」、「警察也太帥了吧」、「我在我們社區也看到國中生正在玩這個遊戲」、「喊『我沒時間了』的同學，應該上課要遲到了吧」、「你看，那個穿灰色衣服的同學動了，應該要開槍射他」、「警察以後可能會拿出電擊棒」

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