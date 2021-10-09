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研究：2劑BNT疫苗保護力「2個月達96%」　半年內有效防住院、死亡

▲▼疫苗,輝瑞疫苗。（圖／路透）

▲ BNT疫苗預防住院及死亡的效力至少維持半年。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

卡達、以色列最新研究指出，美國藥廠輝瑞及德國生技公司BioNTech（以下稱BNT）共同研發的新冠疫苗保護力在完整接種二劑的最初2個月內達到高峰，儘管可能在幾個月內減弱，至少能在6個月內有效避免住院及死亡。

《新英格蘭醫學雜誌》6日刊登的二項新研究指出，面對Beta及Delta變異株，BNT疫苗對輕症的保護力及抗體水平可能下降，但預防住院及死亡的效力至少能維持6個月。

上述發現證實輝瑞、莫德納公司及美國疾病管制與預防中心（CDC）近幾周來的研究結果，即mRNA疫苗保護人體免受新冠病毒感染的效力可能隨時間推移而減弱，因此有必要追加接種第三劑。

▲▼疫苗,輝瑞疫苗。（圖／路透）

▲ 研究人員未發現接種第二劑後半年內預防住院及死亡效力明顯降低的證據。（圖／路透）

針對染疫最慘後果的強大保護力至少維持半年

卡達82%以上人口已完整接種二劑疫苗，且以BNT為大宗。當地研究人員根據逾90萬份接種BNT的民眾PCR檢測結果，發現疫苗對預防感染的效力在施打第二劑約4個月後開始顯著下降。

研究指出，剛接種第一劑BNT後，預防感染的效力微乎其微，但經過3周後上升至36.8%。若此時接種第二劑，效力會在4周內躍升至77.5%，對一切嚴重、危急或致命感染的保護力迅速提升，並在完整接種後最初2個月內達到96%以上，至少持續半年。

研究人員說明，並無證據表明接種第二劑的6個月內，預防住院及死亡的效力會明顯降低，且通常維持在90%以上。

▲▼南韓一名12歲學童遭誤打輝瑞BNT疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 完整接種二劑BNT仍可能染疫，但傳播病毒的可能性較低。（圖／達志影像／美聯社）

對無症狀感染的保護力下降較快

然而，BNT疫苗對抗輕症及無症狀感染的效力有所下降。研究人員觀察到，完整接種二劑約5至7個月後，BNT疫苗效力約在20%上下。

研究人員對此說明，相較有症狀感染，疫苗對無症狀感染的保護力減弱較快，「就預防症狀的疫苗來說，這是可預期的，代表有很大一部分已接種人口可能在未來幾個月內喪失預防感染的保護力。」

在卡達進行的其他研究則顯示，相較未接種疫苗的染疫者，突破性感染者的傳染性較低，傳播病毒的可能性也較低。

發表於《新英格蘭醫學雜誌》的另一項研究在以色列進行，研究對象為4868名完整接種BNT疫苗的醫護人員。結果顯示，接種第二劑的6個月後，他們體內對新冠肺炎的中和抗體大幅降低，且在男性、65歲以上及免疫系統較弱的族群身上特別明顯。

不過，研究期間僅20名醫護出現突破性感染，再次證明在接種後數月內，疫苗仍有強大效力。

研究團隊強調，接種疫苗後中和抗體下降是很正常的，且中和抗體並非保護人體免於再次感染的唯一免疫反應因素。但其他如流行性腮腺炎、麻疹及德國麻疹疫苗，接種後中和抗體每年僅微幅下降5%至10%。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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