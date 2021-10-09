全球首創！比特幣變法定貨幣　這國實施1個月民眾狂抱怨

▲薩爾瓦多將比特幣當法定貨幣並推出電子錢包Chivo。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

薩爾瓦多在9月將比特幣（bitcoin）列為法定貨幣，結果上路短短一個月就不斷傳出災情，有人透過官方推出的電子錢包Chivo提取現金時，損失了數百美元，讓民眾抱怨連連。

根據《路透社》報導，薩爾瓦多9月8日將比特幣列為法定貨幣，並推出官方電子錢包Chivo，結果上路才一個月就狀況連連。當地32歲建築工人Adalberto Galvez說，他試圖從Chivo中提取現金時，卻發現有220美元消失了（約台幣6160元），這類金錢損失的受害者不只他一人，儘管已和相關部門反應，目前還是沒有得到回應。

薩爾瓦多政府為了鼓勵民眾使用，還推出了只要註冊Chivo就能拿到30美元的比特幣獎勵，讓下載量迅速增加，目前已有300萬人下載Chivo，幾乎佔了全國人口的一半。可是也有人抱怨，他們下載時才發現自己的身分被盜用，根本領不到獎勵。

薩爾瓦多經濟和社會發展基金會（FUSADES）的報告顯示，這一個月來有12％的人曾使用比特幣消費；雖然政府力推比特幣，但針對233家不同行業別的企業調查發現，有高達93％的公司沒有支援比特幣支付。Chivo目前的主要功能變成只有匯款和領錢而已。

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