李健熙病逝遺產稅高達12兆！三星一家「斷尾求生」　賣持股2兆韓元

▲三星李健熙病逝，留下總計超過26兆韓元的財產。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓三星集團前會長李健熙（이건희）於去年10月病逝後，留下集團內持股、首爾漢南洞豪宅、愛寶樂園土地、美術收藏品、多項不動產近30兆韓元的資產，三星一家今年4月申報須繳12兆韓元的遺產稅。為繳納高額的遺產稅，其遺孀、前三星現代藝術博物館館長洪羅喜（홍라희）等人決定賣掉價值2兆韓元持股。

根據《韓聯社》報導，南韓金融監督院電子公示今（9）日指出，洪羅喜已於5日與KB國民銀行簽下1994萬1860股的有價證券處分信託契約，占三星電子股份的0.33%，以8日的收盤價來計算（7萬1500韓元），其價值高達1兆4258億韓元。證券處分信託契約目的為「繳納遺產稅」，契約期限至明年的4月25日。

▲三星集團會長李健熙與其夫人洪羅喜。（圖／CFP）

在此之前，洪羅喜在三星電子持股約占2.3%，在賣掉部分手中持股後，其占比降至1.97%。

而李健熙長女、新羅酒店社長李富真（이부진）則於同日與KB國民銀行簽約，賣出三星SDS持股150萬9430股（1.95%，8日收盤價計算其價值為2422億韓元）；二女、三星福祉財團理事長李敘顯（이서현）則同樣與KB國民銀行簽約賣出三星生命持股345萬940股（1.73%，2473億元）、三星SDS持股150萬9430股（1.95%，2422億元）。

根據報導計算，三星一家簽下的有價證券處分信託契約，以8日收盤價計算，價值為2兆1575億韓元。

▲李健熙、李富真、李在鎔。（圖／CFP）

另外，李健熙長子、三星電子副會長李在鎔（이재용）等三星家庭成員先前就曾將三星電子、三星物產、三星SDS、三星生命部分持股交付法院抵押，然而此次卻是首度簽下有價證券信託契約，賣出手上持股。

據悉，李健熙生前留下股票、不動產、美術收藏品等約26兆韓元的遺產，其中旗下分公司持股就達到約19兆韓元，而三星家庭成員今年4月就向龍山稅務所申報遺產稅為12兆韓元，分5年繳納。依照持股分配，推估洪羅喜須繳納遺產稅為3.1兆韓元、李在鎔2.9兆韓元、李富真2.6兆韓元、李敘顯2.4兆韓元。

南韓財經界一名關係人士表示，「就連國內（南韓）最大的財閥，都為了繳納如此高額的遺產稅，不惜承擔弱化經營權的風險賣掉持股。」

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