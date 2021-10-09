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親媽剛過世　女友秒上位變繼母！真人版SOD讓他心慌慌

▲▼ 親媽剛過世　女友秒上位變繼母！他聽完荒謬理由超傻眼。（圖／翻攝自TikTok@ys.amri）

▲女網友自爆，自己嫁給男友的父親。（圖／翻攝自TikTok@ys.amri）

記者王佩翊／編譯

印尼一名女網友日前在TikTok上傳一段影片，並在影片中公開自己的驚人決定。原來這名女子的男友剛剛喪母，她為了讓男友盡快走出喪母之痛，竟然嫁給男友的父親，瞬間上位成繼母。該則影片曝光後，隨即引發熱烈討論，還有許多網友紛紛在影片下方留言酸她。不過該名女子後續並未對此進行說明，而是上傳其他搞笑影片，因此也被認為只是為了搏眼球而已。

TikTok帳號ys.amri擁有1.1萬粉絲追蹤，她9月上傳了一段影片，並在影片中聲稱，近日男友的母親過世，男友本人則是悲痛欲絕，為了不讓男友繼續沉浸在失去母親的痛苦之中，她便做出一個驚人的決定，那就是直接嫁給男方的爸爸。

女網友稱，自己是不想再看到男友難過，才會決定嫁給男友父親，讓他直接擁有一個新媽媽。該則影片上傳後，隨即吸引110萬人按讚，3萬多人留言回覆。不過網友也狠酸，「你的心地真善良」、「如果要為這段影片下一個標題的話，一定是『心愛的繼母』」。等

雖然這段影片引發軒然大波，不過自從該段影片上傳後，女網友都未對此事進行相關回應，甚至也沒有公開自己的「新婚丈夫」或是「前男友」的日常，反而是繼續上傳一些無關影片，因此也被部分網友認為，她只是為了搏版面，才會隨便編一個狗血的荒謬故事。

@ys.amri ♬ original sound - chill28 - iniHesti

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