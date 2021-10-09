撤軍後首次！美派代表團會晤塔利班高層　官員：無關承認政權

▲ 塔利班有意展現不同於20年前的溫和態度。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武裝組織塔利班時隔20年重掌阿富汗，國際社會對於承認其政權合法性仍有疑慮。《路透社》報導，美國將派出代表團，與塔利班高級代表會面，將成為美軍撤出阿富汗及塔利班接管國家以來，雙方高層首度面對面會談。

2名美國政府高級官員向《路透社》透露，美國代表團將前往卡達首都多哈，當地時間8日、9日與塔利班進行談話。美國代表團成員包括國務院副特別代表韋斯特（Tom West）、美國國際開發署（USAID）高級人道主義官員查爾斯（Sarah Charles）及情報部門官員；塔利班則將派出內閣官員。

美國阿富汗和解問題特別代表哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）多年來主導美國與塔利班對話，為和平評判關鍵人物，但此行不會參與。

美國代表團預計向塔利班施壓，以確保美國公民及其他民眾安全離開阿富汗，並要求釋放被綁架的美國公民佛雷里斯（Mark Frerichs）。另一項重要任務是要求塔利班遵守承諾，不讓阿富汗再度成為蓋達組織或其他極端份子溫床，並在阿富汗面臨極為嚴重且可能無法阻止的經濟危機之際，放寬人道主義援助渠道。

一名美國官員表示，「這是我們與塔利班務實接觸的延續，我們持續針對事關重大國家利益的問題互相接觸。」他也強調，此次會面無關承認塔利班政權或賦予合法性，「我們非常清楚，塔利班必須透過自身行動來獲得合法地位。」

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