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真子公主新婚生活又亮紅燈！　患PTSD恐影響美國簽證申請

▲▼真子公主與小室圭。（圖／達志影像／美聯社）

▲真子公主有可能會透過小室圭的工作簽證申請配偶簽證。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本真子公主婚後將赴美生活，小室圭如果能順利取得律師執照，將可以由律師事務所替他申辦H-1B簽證，而真子公主則是可以藉此取得配偶簽證。不過日媒卻分析，由於宮內廳才剛宣布真子公主罹患PTSD，恐怕會對申請簽證一事產生負面影響。

根據postseven報導，真子公主婚後將會被「皇族譜」除籍，並在脫離皇室後以「小室真子」的身分前往美國定居，開始新婚生活，不過婚後取得戶籍的真子公主將暫時留在日本申請護照與簽證。根據規定，日本國民如果是以觀光或是商務為目的，赴美90天內不需要簽證，但由於真子公主是長期居留，超過3個月，因此必須事前申請簽證。

小室圭5月才剛完成學業，因此日媒分析，他目前可能是以F-1留學簽證留在美國，待12月中旬律師考試的結果出爐後，如果成功考取律師執照，屆時公司將會替他申請H-1B的工作簽證，最長可以在美國停留6年的時間，而真子公主則可以藉此申請配偶簽證。

▲▼日本真子公主。（圖／達志影像／美聯社）

▲真子公主公開罹患PTSD，可能會對申請簽證造成影響。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，美國工作簽證的取得門檻極高，連外務省的內部人士都認為，真子公主恐怕無法走這條路。先前曾有傳聞稱，真子公主婚後可能會到紐約的一間畫廊任職，不過由於配偶簽證不可以在當地工作，因此若不能取得合法工作簽證，恐怕將無法成真。

儘管還無法確定真子公主最後會申請哪一種簽證，但外務省的內部人士卻直言，這還不是真正的難關。無論是申請何種簽證，都必須要填寫申請書與面試，然而在申請書中就有一題是「是否患有會對自己以及周遭安全與生活造成威脅的精神或肉體上的疾病」。真子公主先前才透過宮內廳對外宣布罹患PTSD一事，恐怕將成為她申請簽證上的絆腳石。

美國駐日大使館在面試真子公主時，究竟會問到多嚴苛的問題，沒有人能夠預測，但是根據相關人士透露，光是罹患PTSD，就有可能會被駁回簽證申請。而真子公主的新聞不論是在日本國內或是全球都鬧得沸沸揚揚，根本不可能說謊或是簡單帶過，屆時恐怕會對申請簽證產生不利影響。

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關鍵字：

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