快訊／菲律賓總統競選登記截止 「杜特蒂女兒」確定沒報名

▲菲律賓總統杜特蒂女兒薩拉（Sara Duterte-Carpio），確定沒有完成總統大選報名手續。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

「2022菲律賓總統」大選登記參選於8日截止，眾所關注的現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）長女薩拉（Sara Duterte-Carpio）確定沒有完成登記報名的程序。

根據菲律賓媒體《菲律賓之星》（The Philippine Star）報導，薩拉在臉書上發文，「作為政治人物，我將第三次，也是最後一次以市長的身份，向達沃市民展現自己」宣示爭取達沃市長連任，而非競選總統。

但是根據《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，菲律賓選舉法規規定，所有政黨在11月15日前，都可以更換候選人，甚至可以更換同一政黨聯盟，但不同政黨黨籍的成員。

▲菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）跟女兒不同黨籍。（圖／路透）



杜特蒂父女分屬不同政黨，杜特蒂本人的黨籍是「民主菲人-國民力量黨」（PDP-Laban），薩拉黨籍是HNP黨（Hugpong ng Pagbabago）。

▲現任菲律賓副總統羅布雷多（Leni Robredo）。（圖／美聯社）



確定登記參選2022菲律賓總統大選的候選人有，現任副總統羅布雷多（Leni Robredo）、馬尼拉市長杜馬戈索（Francisco Domagoso）、退休拳擊偶像帕奎奧（Manny Pacquiao）、前警察總長與參議員賴克遜 （Panfilo Lacson）、已故的菲律賓獨裁者馬可仕 （Ferdinand Marcos）之子小馬可仕（ Ferdinand Marcos Jr ）



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