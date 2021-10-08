超大型颱風！圓規暴風圈近2千km　北部最有機會達「放假標準」

▲圓規颱風生成，國慶日逐漸逼近台灣。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今年第18號颱風圓規生成，國慶日逐漸逼近台灣，下周一、二對台影響最劇烈，北部、東半部將有大雨或豪雨。颱風論壇示警，圓規颱風環流很大，暴風半徑950公里、直徑1900公里，且「外強內弱」，北部及台灣海峽風速會非常強，屆時北部、澎湖是最有機會達到颱風假標準的地區。

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▲圓規颱風暴風圈大，屬於超大型颱風。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

臉書專頁台灣颱風論壇｜天氣特急表示，由於季風低壓具有「外強內弱、環流大」的特性，日本氣象廳評估，圓規颱風暴風半徑高達950公里，颱風尺寸標準上定義為「超大型」，是名符其實的「圓規」。

不過氣象局定義的暴風圈僅有120公里，但根據此定義，強風區並不在暴風圈內，氣象局所匡列的暴風圈範圍剛好是範圍最弱的地區，約只有0到2級風。

▲海上共有兩大颱風，包括獅子山、圓規，其中圓規對台影響劇烈。（圖／氣象局）

颱風論壇指出，在圓規颱風最靠近的時候，北部、東部、恆春半島、外島、西部沿岸都會有9到12級強陣風，尤其是北部和台灣海峽，受到地形效應、狹管效應和氣壓梯度影響的緣故，風速會非常、非常、非常強，以科學和風力條件的角度來說，北部和澎湖應該是最有機會達到放假標準的。

而現行颱風假標準多以是否發布陸上警報為主，也就是暴風圈侵襲之處，不過颱風論壇認為，以圓規颱風個案而言，除了氣象局定義的暴風圈大小值得討論外，颱風的風場也會因為多種因素而有增強或減弱的狀況，可能會發生警戒區外的風比警戒區還大的狀況，因此用暴風圈來作為陸上警戒的依據是否合適，也值得討論。

氣象局技正王君賢指出，明後兩天天氣穩定，東半部偶雨、西半部多雲到晴，午後有零星降雨。國慶日下半天圓規靠近，東北風增強，北部、東半部降雨漸增，沿海地區風浪大。下周一、二是圓規影響最大的兩天，北部、東半部有局部豪雨，其他地區也會有短暫陣雨。

▲▼圓規颱風將穿越巴士海峽。（圖／氣象局）