電動車市佔近80％　這國將成全球第1個「燃油車消失」的國家

▲特斯拉挪威市占率最高的電動車品牌。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

挪威是全球電動車市場發展最成功的國家，政府希望能夠在2025年達到全面停售燃油車的目標。根據9月份的統計顯示，目前電動車以佔挪威汽車銷售量的近80％，其中以特斯拉Model Y的市占率達到19.8％，為全國最高。

根據《路透社》報導，挪威可說是全球電動車市場發展最成功且成熟的國家，政府強力推動稅收激勵措施，除了充電基礎設施完整外，電動車主還能享有免費停車和免通行費等優待，讓民眾非常樂意改駕電動車，政府也希望能夠在2025年達到全面停售燃油車的目標。

挪威道路聯合會（OFV）最新資料顯示，9月份純電動車銷量占所有新車銷量的77.5％，高於去年同期的61.5％。其中銷量最高的是特斯拉（Tesla）的Model Y，市占率約為19.8％，其次是Model 3（約12.3％），再來是Škoda的Enyaq（4.4％）。

不過，上個月才贏的國會大選的左派工黨（Labor Party）可能會對價錢超過6萬9300美元的車徵收25％的高額增值稅，可能會讓特斯拉的高端車款Model S和Model X受到影響。挪威電動車協會（Norwegian EV Association）負責人克莉絲蒂娜說（Christina Bu）目前對豪華電動車徵稅的時機點不對，可能會拖慢挪威電動化速度。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast