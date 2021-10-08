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美女醫師遭恐怖潑酸！前男友「扮女人」來敲門　一聲慘叫右眼失明

記者張寧倢／編譯

英國布萊頓（Brighton）25歲美女醫師艾拉薇（Rym Alaoui）今年5月遭到大學時期的前男友洛夫（Milad Rouf）恐怖潑酸，造成她臉部、頸部與胸部都遭硫酸腐蝕，儘管已經進行了5台重大手術，她仍然無法閉上眼睛或轉動脖子，且右眼失明。儘管洛夫行兇前曾喬裝成體型豐腴的黑人女性，但最終遭判15年刑期。

▲▼英國布萊頓（Brighton）25歲美女醫師艾拉薇（Rym Alaoui）遭到前男友洛夫（Milad Rouf）恐怖潑酸，右眼失明。（圖／翻攝自英國薩塞克斯郡（Sussex）警方新聞資料）

▲洛夫（Milad Rouf）變身恐怖情人，先喬裝後向前女友狠潑硫酸。（圖／翻攝自英國薩塞克斯郡（Sussex）警方新聞資料，下同）

根據BBC、《每日郵報》報導，英國25歲美女初級醫師艾拉薇和洛夫曾一起在卡迪夫大學（Cardiff University）醫學院念書，今年4月份兩人分手後，艾拉薇就搬到布萊頓開啟嶄新生活。然而，心有不甘的洛夫計畫了這次襲擊，他5月20日喬裝成一個身材高大的黑人女性，當艾拉薇從家中走出來應門時，洛夫遞給她一張紙條，並趁她低下頭閱讀時，直接往她臉部潑硫酸，鄰居隨即聽到女性的淒厲慘叫。

▲▼英國布萊頓（Brighton）25歲美女醫師艾拉薇（Rym Alaoui）遭到前男友洛夫（Milad Rouf）恐怖潑酸，右眼失明。（圖／翻攝自英國薩塞克斯郡（Sussex）警方新聞資料）

▲遭恐怖潑酸的25歲美女醫師艾拉薇（Rym Alaoui）右眼失明。

據悉，艾拉薇的臉部、頸部與胸部、手臂都受了傷，至今已經動過5次重大手術，仍然無法閉眼、活動脖子，而且右眼處於失明狀態，她對未來的人生感到痛苦與害怕。艾拉薇家門塗上的漆都呈現焦黑，可見硫酸濃度之高。薩塞克斯郡（Sussex）警方表示，洛夫作案後將偽裝用的衣物沿途棄置在城市的各個垃圾桶裡，然後購買了新衣服逃回位於卡迪夫的家中。

▲▼英國布萊頓（Brighton）25歲美女醫師艾拉薇（Rym Alaoui）遭到前男友洛夫（Milad Rouf）恐怖潑酸，右眼失明。（圖／翻攝自英國薩塞克斯郡（Sussex）警方新聞資料）

▲洛夫事前手寫的一張服飾購物清單與喬裝後的裝扮如出一轍。

很快地，警方找上了洛夫，並在他的公寓中發現一張詳細列出喬裝服飾的「購物清單」。調查人員霍蘭（Rose Horan）表示，這是一次有預謀、惡意且令人痛心的事件。最終洛夫於本月7日遭到法院判處共計15年有期徒刑。

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