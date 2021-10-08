阿嬤嘸甘！真子公主為愛「遭網友砲轟」患PTSD　上皇夫婦超擔心

▲日本明仁上皇與美智子上皇后。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本真子公主堅持下嫁小室圭一事越演越烈，儘管對方家中不斷爆出金錢糾紛，但真子公主仍然為愛犧牲，宮內廳1日正式公布結婚日期時也提到，她因受到網路上的無差別「誹謗與中傷」，罹患複雜性PTSD，引發輿論譁然。而已經退休的明仁上皇與美智子上皇后則傳出對此深感擔憂。

根據TBS NEWS報導，日本宮內廳1日公布結婚日期的同時也拋下震撼彈稱，真子公主因網路上對於自己、小室圭以及皇室成員的攻擊，飽受煎熬，進而確診複雜性創傷後壓力症候群（PTSD）。而在上皇夫婦身旁工作的宮內廳幹部接受採訪時透露，得知孫女患病一事，明仁上皇與美智子上皇后對真子公主的健康感到十分擔憂。

▲真子公主26日將於小室圭完婚。（圖／達志影像／美聯社）



真子公主因不想再度受到外界攻擊，因此決定放棄婚禮儀式與高額的一時金，對此，宮內廳內部人士透露，美智子上皇后感到非常落寞。

另一方面，真子公主26日將正式與小室圭結婚，男方27日將隨即返回美國紐約，而真子公主則會繼續留在日本，待處理完戶籍與護照等相關手續後，才會啟程赴美與丈夫會合，並開始在紐約的新生活。目前小室圭已經被紐約頂尖律師事務所錄取，預計年收入可以達到2000萬日幣（約新台幣500萬元），而真子公主則傳出有望在紐約某畫廊任職。

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