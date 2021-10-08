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快訊／諾貝爾和平獎出爐！　菲、俄2媒體人同摘桂冠

▲▼2021年諾貝爾和平獎得主。（圖／@NobelPrize）

▲2021年諾貝爾和平獎得主。（圖／翻攝自推特／@NobelPrize）

記者張寧倢／綜合報導

2021年諾貝爾和平獎8日稍早正式揭曉得獎名單，由菲律賓記者瑪麗亞·瑞薩（Maria Ressa）、俄羅斯《新報》總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）共享殊榮，他們皆致力於維護言論自由，守護民主與長久和平的先決條件，藉自由、獨立並根據事實的新聞以防止濫用權力、謊言與戰爭宣揚。

諾貝爾委員會相信，言論自由與訊息自由有助確保大眾知的權利。這些權力是民主、防止戰爭與衝突的關鍵先決條件，將2021年諾貝爾和平獎授予這二人，旨在強調保護及捍衛這些基本權利的重要性。與此同時，在世界新聞民主和自由面臨日益不利的條件之際，他們代表著為這一理想挺身而出的所有記者。

▲菲律賓網路媒體「拉普勒」執行長瑞薩（Maria Ressa）。（圖／路透）

瑞薩在2012年創辦了網路媒體「拉普勒」（Rappler），網站內容專門批評菲律賓的鐵血掃毒行動，被菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）批其是「假新聞出口」，將其視為眼中釘。她曾於《中央社》專訪中表示，台灣民主運作良好，大眾意識到錯誤資訊的傳播，試著應對這個問題，且健保制度「令人羨慕」。

穆拉托夫1961年出生於俄羅斯，數十年來在日益嚴峻的情勢下，堅持捍衛俄羅斯的言論自由，1993年合作創設獨立報紙《新報》，並從1995年起擔任總編輯長達24年，直至今日，《新報》仍是俄羅斯目前最獨立報紙，以事實為基礎的新聞報導與職業操守，使其成為重要的消息來源。

《新報》發表的文章觸及其他媒體鮮少談論到的俄羅斯社會值得譴責的內容，例如腐敗、警察暴力、非法逮捕、選舉舞弊，以及在俄羅斯於國內外動用的軍事力量等，而《新報》也曾被國際組織保護記者委員會（CPJ）譽為「當今在俄羅斯最具全國影響力、唯一重要的報紙」。

此前，美國《華盛頓郵報》等外媒報導預測，和平獎的奪獎熱門分別有：世界衛生組織（WHO）參與進行的COVAX疫苗計畫、15歲時就曾「為氣候罷課」的瑞典少女童貝里（Greta Thunberg）、紐西蘭女性總理阿爾登（Jacinda Ardern）、致力於媒體自由的無國界記者組織（RSF）與保護記者委員會、白俄羅斯反對派政治家季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）、身在獄中的俄羅斯反對派人士兼律師納瓦尼（Alexei Navalny）等。

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