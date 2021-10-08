臨死前先拍照！恐怖情侶虐殺6歲男童　鄰居驚悚聽到「不要殺我」

Boy, 6, begged 'help me' before being 'murdered' by father and stepmother who 'poisoned him with salt' https://t.co/yskqdMOCsJ — Daily Mail Online (@MailOnline) October 8, 2021

記者李振慧／綜合報導

英國29歲男子休斯(Thomas Hughes)與32歲女友塔斯汀(Emma Tustin)殘忍虐殺6歲兒子，不但不提供對方食物和水，還時常毆打虐待，把人折磨到奄奄一息時，竟然是先拿出手機拍照，男童最後因為嚴重腦損傷慘死，讓2人被控謀殺罪。

6歲男童亞瑟(Arthur Labinjo-Hughes)去年6月17日在沃里克郡索利哈爾市(Solihull)家中，被發現頭部受到嚴重腦損傷身亡。本案近來開庭，檢察官表示，負責照顧亞瑟的塔斯汀明明手上就有手機，然而她只顧拍照，12分鐘後才撥打電話通報，當時她在電話中表示，「亞瑟不小心摔倒，倒地後頭又撞到地板5次」。

調查人員發現，休斯曾多次在簡訊中和塔斯汀大聊要對兒子不利的話，包含「叫他不要動，如果動了就把他丟到外面，把他送人，和垃圾一起趕出去」、「你就動手吧，把他結束掉」。鄰居也透露，去年6月休斯曾告訴他，「如果你聽到有人在喊『不要殺我』不要理會，我不會真的傷害他」，可是幾天後男童卻身亡。

另外一名證人表示，亞瑟曾趁爸媽不在家時，偷偷向他要水喝，孩子還因為太過虛弱連水杯都拿不起來。驗屍發現，亞瑟死於頭部所造成的嚴重創傷，有可能生前遭到劇烈搖晃或是頭部被反覆撞擊，身體上還有大面積瘀傷。

檢察官還找到200多則亞瑟的受虐音檔，全是由休斯所紀錄下來並收藏。據了解，亞瑟的母親2019年犯下謀殺罪入獄後，一直是由休斯獨自撫養，去年3月才搬入塔斯汀家中一起照顧，然而3個月後就傳出命案，目前對於虐童與謀殺指控，休斯與塔斯汀均不認罪，案件仍在審理中。

▼6歲男童慘被父親和女友虐待致死。（圖／示意圖／CFP）