登《花花公子》封面！　23歲男星成首位「同志兔男郎」

▲布萊特曼．洛克（Bretman Rock）成首位《花花公子》封面的兔男郎。（圖／翻攝自IG／@bretmanrock）

實習記者林郁婷／綜合報導

美國成人雜誌《花花公子》（Playboy）數位版6日公開最新一期封面，這次不再是過去常見的性感兔女郎，而是一位來自菲律賓的同性戀男明星洛克（Bretman Rock），成為創刊70年來首位公開出櫃的「兔男郎」，引發民眾討論。

根據《CNN》報導，今年23歲的洛克起初以美妝YouTuber起家，逐漸獲得人氣後，成為當地ABS-CBN旗下Adober Studios的簽約藝人，現在更是繼饒舌歌手壞痞兔（Bad Bunny）之後，第二個登上封面的男藝人。

《花花公子》在IG引用洛克的話發文表示，男性出現在封面，對LGBT和跟我一樣的有色人種而言，是一件大事，一切都很不可思議。從釋出的照片可見，洛克身穿黑色緊身胸衣、蝴蝶結領帶和絲襪，搭配黑色厚底高跟鞋，頭戴兔耳朵，雙手張開站在寫著Playboy的方框內。

據了解，洛克曾和《花花公子》聯手生產服裝，現在又成為第一位封面「兔男郎」，成功打破品牌以直男為主的觀念。《花花公子》在去年3月已停刊紙本雜誌，因此洛克只會出現在數位版。