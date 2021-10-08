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美日歐疫苗買太多「2.4億劑將過期」　英國調查數據曝光

▲▼新冠疫苗,莫德納,輝瑞,AZ。（圖／路透）

▲報導指出，一般疫苗有效期介於6至7個月。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

部分已開發國家採購的新冠疫苗過剩，依據英國醫療調查公司Airfinity數據，即便把第3劑疫苗納入計算，G7成員國及歐盟國家截至年底過期的疫苗數量為1億劑，有效期低於2個月的疫苗為2.4億劑。日經中文網形容，在已開發國家把疫苗轉給採購困難的開發中國家之前，上億劑新冠疫苗面臨過期風險。

截至2021年底　G7及歐盟疫苗庫存將超越10億劑

英國醫療調查公司Airfinity針對G7及歐盟國家簽約及採購的新冠疫苗有效期進行分析發現，歐美國家的疫苗數量供過於求，隨著庫存增加，現在有越來越多疫苗面臨過期風險。

數據顯示，這些國家截至2021年底合計擁有超過10億劑新冠疫苗，若把第3劑疫苗加強針納入計算，到年底過期的疫苗數量為1億劑，有效期限低於2個月的疫苗數量為2.4億劑，這也將使得物流業者難以在短時間內把疫苗送抵新興經濟體國家。

一般疫苗有效期介於6至7個月，但若透過國際疫苗分配框架「新冠肺炎疫苗實施計劃（COVAX）」捐贈疫苗給開發中國家，需要較長時間運送至接種地點，一旦有效期低於2個月，將使得捐贈難度提升。

到了明年3月　日本上億劑疫苗面臨過期風險

日本現階段簽約及採購的新冠疫苗數量約5.6億劑，依據先前統計，已有6成以上日本民眾完整接種疫苗，推估11月就能讓有意施打疫苗者完成接種。此後疫苗庫存將逐步增加。

Airfinity估計，日本若把完整接種後8個月的年長者追加施打第3劑納入計算，到今年底左右，疫苗庫存也將出現有效期少於2個月的狀況；數據顯示，截至2022年3月，將會有上億劑疫苗有效期不到2個月。

日本正陸續把BNT及莫德納疫苗配送至地方各區，至於限定接種對象的AZ疫苗，日本政府將增加海外捐贈數量避免浪費。報導提到，預估接下來到貨的已簽約疫苗將會有大量過剩狀況，或許有必要盡早討論捐贈對象。

全球疫苗供給量年底達122億劑　大多被已開發國家採購

全球疫苗供給量截至年底將累計達122億劑，分析指，這是全球12歲以上人口完成必要接種所需的數量。然而大部分疫苗供應被已開發國家採購，若無計劃性推展疫苗互通有無，發展中國家的疫苗接種情況將推遲。目前COVAX供應的疫苗僅為3億多劑，遠低於最初計畫的年內20億劑。

另一方面，發展中國家冷鏈物流不完善也是一大阻礙。非洲國家馬拉威今年5月焚燒2萬劑過期疫苗，而剛果民主共和國則因無法在疫苗過期前施打完畢，歸還130萬劑給COVAX。

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