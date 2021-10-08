數位、紙本五倍券都能捐做公益！家扶：6成弱勢家庭月收入未達2萬5

▲紙本五倍券發放，民眾熱烈討論用途，公益團體也鼓勵民眾捐贈幫助弱勢家庭。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／台北報導

民眾熱烈討論五倍券用途，家扶基金會今（8）日表示，如果尚未有用途規劃，或已有捐贈想法，都可選擇並指定家扶，根據他們統計，此波受到疫情影響的扶助家庭當中就有9000戶受到波及，而且6成以上弱勢家庭平均每月收入未達2萬5千元，需社會大眾一起關注，無論紙本或數位券都可做公益。

紙本五倍券今（8）日開放領取，民眾也紛紛討論用途，而家扶基金會表示，「紙本券」及「數位券」等五倍券都可以捐贈公益，幫助受疫情衝擊的弱勢兒少和家庭，搶救急難以助穩定生活。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中國一的小萍與3位手足由阿公阿嬤撫養，一家6口居住環境簡陋、由擔任工地臨時工的阿公支撐家計，並依靠社會援助下尚能安貧生活。然而因為疫情，阿公工作受影響，少了許多出勤天數，也因年邁難以再掙得其他臨時工機會，除了憂心疫情外，也為孩子們的下一餐著落而煩惱。

家扶提到，小萍個性負責獨立，照顧年幼的弟妹生活與學習並主動分擔家務，不讓阿公阿嬤再多憂慮，但最近看著長輩們為生活而苦惱，小萍與弟妹們學習上必要的文具及教材花費，也難以向阿公阿嬤開口。

▲家扶基金會提到，此波受疫情影響的扶助家庭多達9000戶。（圖／家扶基金會提供）

而家扶基金會目前正扶助全台近28,000戶家庭、48,000名兒少，小萍家因疫情所現困境，是家扶基金會眾多扶助家庭現況的縮影，社工除持續關懷追蹤，並提供急難救助、民生物資，補充孩子學習所需，致力減緩疫情衝擊、穩定這些社會底層家庭的生活。

在扶助家庭中，有64.8%為單親、11.19%為隔代照顧背景；家庭主要生計者17.0%為臨時工、20.3%為服務業，皆為受疫情衝擊的首要族群；且扶助家庭有61.5%每月平均工作收入未達2.5萬元，抵禦風險能力相當有限。

家扶基金會統計至9月底，已有近9000戶家庭因疫情影響生計，包括收入減少、無薪假、停業等，對子女生活及學習上帶來許多考驗，急難救助與助學支持缺口持續增加，亟待各界關懷。疫情從三級警戒至今雖然趨緩穩定，不過全面復甦尚待觀察，而弱勢兒少的成長與學習，卻不容繼續等待。

▲家扶基金會鼓勵民眾捐五倍券做公益。（圖／家扶基金會提供）

基金會表示，五倍券捐贈家扶方式，「紙本券」可親送或郵寄到各地家扶中心、「數位券」可透過家扶基金會「線上捐款平台」，自行選擇欲支持的方案（部分方案有捐款滿額贈禮），並以所綁定的信用卡、LINE PAY、街口支付捐款，註明捐款收據開立資訊，自10月8日至明年4月30日皆可受理。