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龍貓裡姐姐的便當！日超市還原「昭和初期」便當　11萬人推讚

日本連鎖超市推出名為「昭和初期」的便當，售價199日圓（約新台幣$52），重現舊時代的經典款便當，在顧客拍照分享後引發話題。（圖片翻攝推特@olo_voYov／@naganoya_yuta）

▲日本連鎖超市推出名為「昭和初期」的便當，售價199日圓（約新台幣$52），重現舊時代的經典款便當，在顧客拍照分享後引發話題。（圖／鏡週刊／翻攝推特@olo_voYov／@naganoya_yuta）

圖文／鏡週刊

位於日本九州宮崎縣的一家連鎖超市《永野屋》，以推出各種創意主題的便當為特色。近日販售一款名為「昭和初期」的便當，有顧客看到後拍照上傳推特引起討論，許多人認為幾乎跟動畫《龍貓》中姐姐準備的便當一模一樣，忠實呈現那個時代樸實的庶民餐點。許多人感到懷舊表示：「想起以前都是簡單的美味。」

日本繼之前有超商推出200日圓（約新台幣$52）的「鑫鑫腸便當」，因便宜與獵奇的發想引發話題與人氣。而一家以宮崎縣為據點的連鎖超市《永野屋（ナガノヤ ウメコウジ）》，近日也推出一系列199日圓的便當，其中一款名為「昭和初期」的便當，白米飯上有沙丁魚、梅干、醃蘿蔔，再搭配一點昆布，重現舊時代物資比較短缺時的樸素便當，還有人馬上聯想到就是動畫《龍貓》中，姐姐小櫻幫家人準備的便當。

許多人發現此款便當幾乎跟動畫《龍貓》中，姐姐幫家人準備的便當一模一樣。（圖片翻攝推特@_neginuki）

 ▲許多人發現此款便當幾乎跟動畫《龍貓》中，姐姐幫家人準備的便當一模一樣。（圖／鏡週刊／翻攝推特@_neginuki）

網友在超市架上看到這款便當後，拍照上傳推特引起熱議，許多人表示懷舊的有點感動，「想起奶奶家的便當。」「以前都是這種簡單的美味。」但因為昭和初期正值日本發動二次世界大戰前，也有些人想起那個時代的苦痛，覺得有點地獄梗。另外有人提到：「這即便在戰前也算是豪華的便當吧！」「那時候白米比較貴，要混一點麥飯。」「現在反而麥飯比較貴？放這時代就叫健康餐。」

超市《永野屋》一直以來都喜歡推出各種奇妙名稱的便當，如上圖左四為「喜歡烤魚但骨頭很麻煩便當」，下圖左二為「The忍耐大會」等，具有創意與幽默感的命名深受粉絲喜歡。（圖片翻攝推特@hisa21924k）
 

▲超市《永野屋》一直以來都喜歡推出各種奇妙名稱的便當，如上圖左四為「喜歡烤魚但骨頭很麻煩便當」，下圖左二為「The忍耐大會」等，具有創意與幽默感的命名深受粉絲喜歡。（圖／鏡週刊／翻攝推特@hisa21924k）

另外，該超市《永野屋》販售的便當名稱，一向極具特色，也經常是討論話題，如：「喜歡烤魚但骨頭很麻煩便當」、「The忍耐大會」、「安全確認OK驚叫便當」、「變換車道達人」等，有些基本上可以理解，有些可能要認真研究才會參透便當的命名。但有許多網友表示：「我想我會因為這些取名而去買。」


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