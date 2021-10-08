終於等到全席演出！《人間條件七》加碼4場開賣　彌補取消9場遺憾

▲終於等到全席演出！綠光劇團《人間條件七》加碼4場開賣。（圖／綠光劇團提供）

記者林育綾／台北報導

受疫情影響，綠光劇團《人間條件七—我是一片雲》歷經國家戲劇院取消9場，也加開間隔座特別場，如今終於等到能夠全席售票演出！為彌補被迫取消票券的觀眾遺憾，劇團特別爭取臺北城市舞台11月5日至7日4場檔期，共售3600張票，今（8）日中午12時啟售。

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▲綠光劇團《人間條件七》加碼4場全席演出。（圖／綠光劇團提供）

揮別前幾個月取消、延期的陰霾，綠光劇團《人間條件七》10月衛武營演出能夠如期舉行，編導吳念真表示，「衛武營能夠滿座演出，是這幾個月來聽到最好的消息。」藝術監督柯一正異口同聲說道，「一半觀眾的笑聲與滿座觀眾的回饋，演員感受到的不只是1倍，是2至3倍，很高興聽到衛武營不是取消，而是能滿座演出。」

綠光劇團表示，《人間條件七》從年初開始編導、製作，原訂北中南巡迴21場，臺北國家戲劇院因疫情退票近1萬2千張，目前僅順利演出劇院特別場4場，且採間隔座，僅能有2500位觀眾觀賞，因此衛武營能夠如期演出對劇團來說不啻是一劑強心針。

▲▼觀眾稱讚《人間七》的舞台設計。（圖／綠光劇團提供）



看過《人間七》特別場的觀眾紛紛留下心得感觸，「吳導總是觀察到生活中細微的事物，提醒著我們感恩與感謝，更溫柔地敬重上一代且也溫柔地傾聽下一代。」、「《人間七》的舞台設計，真的相當喜歡。頻繁更換的佈景，相當辛苦；變化多端的投影螢幕，無法忽略。那光投射出的蝴蝶，悲美得迷人；那布幕後的剪影人物，悲苦得動人。」、「這齣戲讓我想起兩個女人，第一個是我的母親…第二個是我的姊姊…因為有她──我的母親，所以我能夠脫離重男輕女的日常，因為有她──我的姐姐，所以我可以安心、自在地在外地打拼與生活。感謝吳導的提醒，我們都是平凡人，期待的是被人疼惜…我想下次見面要給她們一個大大的擁抱跟深深的感謝！」

▲▼《人間條件七》讓觀眾想起身邊的女性長輩、家人。（圖／綠光劇團提供）



經過多方協調，爭取了《人間條件七：我是一片雲》在11月5日至7日於臺北城市舞台演出4場，二位製作人表示，真心感謝臺北市藝文推廣處大力協助；綠光劇團也呼籲，加開票券不多，請觀眾把握機會，期待劇場見。