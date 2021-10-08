傳美軍特種部隊秘密駐台協訓　美學者：不排除北京早知情

▲美媒披露，美國20多名陸軍特種部隊正在為台灣陸軍小分隊進行訓練。（示意圖／翻攝自美國特種部隊官網）

記者詹雅婷／綜合報導

外傳美軍特種作戰部隊及陸戰隊秘密駐台訓練國軍至少1年，消息隨即登上國際媒體版面。美國學者葛來儀接受路透訪問時表示，不排除北京政府早已知情的可能性，但公開此事將迫使中方作出反應，加大對台施壓力道。

依據華爾街日報7日率先披露的消息，美國一支特種作戰部隊及一支海軍陸戰隊在台秘密訓練國軍成員，其中20多名特種作戰部隊正在為台灣陸軍小分隊進行訓練，而海軍陸戰隊成員則和台灣海軍陸戰隊合作進行小艇訓練。這是面對中方潛在侵犯行為擔憂加劇的狀態下，加強台灣防禦力量的應對措施之一，美方官員透露，時間至少有1年。

路透社也引述2名知情人士說法指出，美國特種作戰部隊被臨時調派至台灣，主要對台灣部隊進行訓練。儘管消息人士拒絕透露確切時間，但也點出是在拜登政府1月份上台之前。

「不排除北京政府早已知情的可能性」，美國華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）指出，早在川普執政時期，美國特種部隊協助訓練的畫面就曾經在網路流傳，「但公開此事將迫使中方作出反應，可能因此加大對台灣施壓。」

美國國防部向來不披露美國對台灣軍隊訓練或建議等細節，此次也沒有特別說明或正面回應。美國國防部發言人薩波（John Supple）提到，針對相關具體行動、交流、培訓沒有任何評論，「但我想強調的是，在現階段應對中華人民共和國展現的威脅之際，我們對台灣的支持及軍事關係維持在同一陣線。」

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