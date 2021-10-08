　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

傳美軍特種部隊秘密駐台協訓　美學者：不排除北京早知情

▲▼美國陸軍特種部隊。（示意圖／翻攝自美國特種部隊官網）

▲美媒披露，美國20多名陸軍特種部隊正在為台灣陸軍小分隊進行訓練。（示意圖／翻攝自美國特種部隊官網）

記者詹雅婷／綜合報導

外傳美軍特種作戰部隊及陸戰隊秘密駐台訓練國軍至少1年，消息隨即登上國際媒體版面。美國學者葛來儀接受路透訪問時表示，不排除北京政府早已知情的可能性，但公開此事將迫使中方作出反應，加大對台施壓力道。

依據華爾街日報7日率先披露的消息，美國一支特種作戰部隊及一支海軍陸戰隊在台秘密訓練國軍成員，其中20多名特種作戰部隊正在為台灣陸軍小分隊進行訓練，而海軍陸戰隊成員則和台灣海軍陸戰隊合作進行小艇訓練。這是面對中方潛在侵犯行為擔憂加劇的狀態下，加強台灣防禦力量的應對措施之一，美方官員透露，時間至少有1年。

路透社也引述2名知情人士說法指出，美國特種作戰部隊被臨時調派至台灣，主要對台灣部隊進行訓練。儘管消息人士拒絕透露確切時間，但也點出是在拜登政府1月份上台之前。

「不排除北京政府早已知情的可能性」，美國華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）指出，早在川普執政時期，美國特種部隊協助訓練的畫面就曾經在網路流傳，「但公開此事將迫使中方作出反應，可能因此加大對台灣施壓。」

美國國防部向來不披露美國對台灣軍隊訓練或建議等細節，此次也沒有特別說明或正面回應。美國國防部發言人薩波（John Supple）提到，針對相關具體行動、交流、培訓沒有任何評論，「但我想強調的是，在現階段應對中華人民共和國展現的威脅之際，我們對台灣的支持及軍事關係維持在同一陣線。」

►華爾街日報：美軍特種部隊、陸戰隊　秘密駐台協訓至少一年
►美動員軍力護台？　白宮國安顧問話沒說死：要避免那天到來
►美軍駐台協訓至少一年　五角大廈：助台應對中共施壓

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple Podcast

►平口褲竟然「涼涼的」！

ET快訊
豪捐百萬挺屏東女店員！轉帳截圖「這個0」不對勁　真相逆轉怒了
新竹34歲漂亮媽媽「9年生8胎」！　一次帶出門陣容超壯觀
阿里巴巴男員工「睡60女」！551張床照曝　女友揭荒淫內幕
「500元好食券地圖」狂人零酬勞奉上　鄉民狂嘴唐鳳：真IT天
快訊／康健人壽將賣給安達人壽！　內部信曝光
曾打敗蔡依林、蕭亞軒奪冠　女星消失歌壇14年...現況曝光
全家機台排爆了！他曝1招「爽自動通關」　網秒跟上：跪謝這篇
麥當勞推「振興套餐」超便宜！　100元吃麥香雞+雞塊套餐
萬華區某診所打莫德納一劑賣6000！　北市衛生局要查

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

龍貓裡姐姐的便當！日超市還原「昭和初期」便當　11萬人推讚

美國參院允暫拉高債務上限　讓政府運作至12月初

她率娘子軍打造最強新冠疫苗！　Novavax只差「一個實驗」就有答案

傳美軍特種部隊秘密駐台協訓　美學者：不排除北京早知情

日強震害電車卡軌乘客慘摔！首都圈今早延誤1小時↑　上班族苦哈哈

打完2劑莫德納　隔天醒來「頭快禿光」慘況曝！他崩潰：隨便摸都掉

諾貝爾和平獎今揭曉　WHO疫苗計畫呼聲第一！專家卻3理由「看衰」

18歲嫩妹店員遇變態男　遭舔吸手指噁爛性騷！她1句話讓色狼跑了

日5.9地震32傷！氣象廳警告：未來1週恐再出現「最大震度5強」地震

最胖熊王出爐！「吃到453公斤」增肥成功好過冬　牠狂吞鮭魚奪冠

隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！

王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

騎著老車帶著「邊境+柴犬」環島　訂製專屬木箱位！兩狗燦笑吹風

柯震東二度拚金馬影帝：還是很想拿啦！　被李心潔洗澡「應該是她第一個洗的成年人」

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

主計長稱「蚵仔麵線一碗20塊」　立委驚呆：吃米不知道米價！

敢不專情！抗議奴才帶別的喵回家　虎斑貓氣衝洗碗槽「拉黃金進洞」

龍貓裡姐姐的便當！日超市還原「昭和初期」便當　11萬人推讚

美國參院允暫拉高債務上限　讓政府運作至12月初

她率娘子軍打造最強新冠疫苗！　Novavax只差「一個實驗」就有答案

傳美軍特種部隊秘密駐台協訓　美學者：不排除北京早知情

日強震害電車卡軌乘客慘摔！首都圈今早延誤1小時↑　上班族苦哈哈

打完2劑莫德納　隔天醒來「頭快禿光」慘況曝！他崩潰：隨便摸都掉

諾貝爾和平獎今揭曉　WHO疫苗計畫呼聲第一！專家卻3理由「看衰」

18歲嫩妹店員遇變態男　遭舔吸手指噁爛性騷！她1句話讓色狼跑了

日5.9地震32傷！氣象廳警告：未來1週恐再出現「最大震度5強」地震

最胖熊王出爐！「吃到453公斤」增肥成功好過冬　牠狂吞鮭魚奪冠

萬華診所遭爆賣莫德納一劑6千！醫出面喊冤「排殘劑民眾擅自兜售」

手刀搶票！月世界夢幻熱氣球新增2200名額　飛高高只要500元

國民黨團為新冠肺炎亡者默哀　蘇貞昌低頭翻資料、綠委上前護駕

「騎士媽恐怖三貼」檢舉魔人秒心軟　社畜爸悲嘆：莫忘世上苦人多

透透氣被監視　遠處冒黃色毛頭趴窗「燦笑打招呼」：HI～

僅容一人通行！苗栗超刺激百年水圳古道　完整一圈十來分輕鬆完成

長春+1例無症狀「44天超長潛伏期」　菲律賓輸入解除隔離後轉陽

「退貨導盲犬」李昆霖一眼認定　領養後變阿嬤金孫：我們一起老死

國慶連假日月潭部分路段禁臨停　水社伊達邵設徒步區

噁男裸照逼2女性侵再強拍剃毛照　　LINE改名「沒有成員」閃刑責

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

國際熱門新聞

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

劉德音：有人在囤晶片　馬斯克早有答案

帛琉總統宣布：承認「高端疫苗」　打2劑可入境旅遊

18位NBA球員涉詐1億被捕　他在台灣打SBL自曝犯行

華爾街日報：美軍特種部隊、陸戰隊　秘密駐台協訓至少一年

日本強震「公路路燈狂搖」！車站爆管噴水

即／關東5.9大地震　羽田機場緊急關閉

5.9地震311以來東京首見　專家預警！

「新冠長期症狀」有了正式定義　四大症狀上榜

打BNT疫苗罩杯UP！雪炫打完腋下爆痛

美軍核潛艇在南海碰撞受損　多人受傷停靠關島

安倍晉三93歲老母現身「駐日代表處」國慶酒會

何謂台灣協議？　美國務院：美多年奉行一中政策

道瓊指數早盤大漲500點　美債、能源隱憂暫解領漲

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

龍龍影片哭假的！　鄭家純怒：演技好到我看了想吐

捐百萬挺屏東挖眼女！他曬匯款收據網驚呆

紙本五倍券明天開領！「4步驟」一圖全攻略

即／大雨夜襲！國慶連假後紫爆雨轉強

龍龍控霸凌最後遭經紀公司狠甩　炎上懶人包一次看

二兵尿遁落跑　憲兵全面追人

邀合作被打臉！連千毅怒嗆「藝人賺得沒有我多」

龍龍遭鄭家純狠屠「秒更新動向」　網點開全傻眼

「整排藍勾勾」死守鄭家純直播！

五倍券紙本今開領　3圖看懂領取步驟

小姑無照車禍！婆婆逼媳婦扛下

超商機台排爆！他在這預訂笑了：2分內拿到

鄭家純翻臉龍龍！曬「合約終止書」：讓我非常失望

圓規暴風半徑大　專家：恐發陸警

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

更多

最夯影音

更多
隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！

隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！
王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面