莫德納3創辦人首度擠進「全美400富豪榜」　創辦人身家達59億美元

▲莫德納3名創辦人就在今年首度擠入美國400富豪榜。(圖/路透社)



記者張方瑀/綜合報導

在新冠肺炎疫情期間,許多藥廠靠著疫苗大賺一筆,莫德納3名創辦人就在今年首度擠入美國400富豪榜;創辦人阿費揚(Noubar Afeyan)以50億美元的身家名列第212名。今年也是繼2007年以後最多「新人入榜」的一年

根據《華盛頓郵報》報導,儘管新冠肺炎疫情讓許多企業損失慘重,但醫療或金融科技領域的業者卻大發疫情財,根據最新富比世「美國400富豪榜」統計,今年前400大富豪的財富總額比去年多出40%,而今年也是繼2007年以後最多新人入榜的一年。

Announcing this year's #Forbes400: The definitive ranking of the wealthiest Americans in 2021 https://t.co/yPyHUjp7tw pic.twitter.com/qnm6BEvemo