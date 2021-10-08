莫德納3創辦人首度擠進「全美400富豪榜」　創辦人身家達59億美元

▲莫德納3名創辦人就在今年首度擠入美國400富豪榜。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

在新冠肺炎疫情期間，許多藥廠靠著疫苗大賺一筆，莫德納3名創辦人就在今年首度擠入美國400富豪榜；創辦人阿費揚（Noubar Afeyan）以50億美元的身家名列第212名。今年也是繼2007年以後最多「新人入榜」的一年

根據《華盛頓郵報》報導，儘管新冠肺炎疫情讓許多企業損失慘重，但醫療或金融科技領域的業者卻大發疫情財，根據最新富比世「美國400富豪榜」統計，今年前400大富豪的財富總額比去年多出40％，而今年也是繼2007年以後最多新人入榜的一年。

Announcing this year's #Forbes400: The definitive ranking of the wealthiest Americans in 2021 https://t.co/yPyHUjp7tw pic.twitter.com/qnm6BEvemo — Forbes (@Forbes) October 5, 2021

莫德納（Moderna）創辦人阿費揚、共同創辦人暨董事蘭格（Robert Langer）和早期投資人斯普林格（Timothy Springer）在今年首度擠入富豪榜單。富比世（Forbes）估計，阿費揚以50億美元的身家名列第212名、蘭格以49億美元排名第222，排名最高的則是以59億美元身家排名第176名的斯普林格。

貝魯特出生、黎巴嫩內戰時移居美國的阿費揚，除了莫德納以外還創辦了其他多間公司；蘭格則是畢業自麻省理工學院的科學家，用有數百項專利；斯普林格則是哈佛免疫學家，他在2010年就花費數百萬投資莫德納。

「美國400富豪榜」前五名分別是身家2010億美元的亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、身家1905億美元的特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、身家1345億美元的臉書執行長祖克伯（Mark Zuckerburg）、身家1340億美元的微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與身家1230億美元的Google創辦人佩吉（Larry Page）。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast