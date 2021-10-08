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三商巧福牛肉麵算什麼等級？內行讚「1配料」才是本體：業界王者

▲▼三商巧福。（圖／翻攝自三商巧福臉書）

▲三商巧福的牛肉麵算何種等級？（圖／翻攝自三商巧福臉書）

記者黃可昀／綜合報導

牛肉麵是台灣人很愛的傳統美食，價格差異也很大，各家的口味也不太一樣，有網友拿連鎖店「三商巧福」舉例，200元以內就能吃到牛肉麵套餐，雖然沒特別驚艷但也很有飽足感，「三商巧福牛肉麵在牛肉麵界算什麼等級？有卦？」

原PO在PTT表示，他日前去吃了久違的三商巧福，點一份牛肉麵套餐加麵，附小菜及飲料，整個套餐180元左右，「吃起來還算飽，味道我覺得還不錯」，算是中規中矩的牛肉麵，小菜和飲料也讓整個套餐CP值飆升，但在牛肉麵界究竟算哪種等級？

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▲▼三商巧福牛肉麵。（圖／翻攝自PTT）

▲網友說三商巧福的牛肉麵算基本標準。（圖／翻攝自PTT）

網友認為，「及格了，稱不上好吃但不差，而且價格平價」、「及格守門員」、「牛肉麵的業界標準」、「乾淨平價穩定，光這幾個就屌打很多阿薩布魯的店家了」、「價位CP值很高了，而且衛生跟環境贏過一堆店家」、「至少要有三商的水準才能進入好吃範圍」。

很多內行人還透露三商巧福的賣點其實是「酸菜」，「酸菜界ㄉ王者」、「酸菜本舖」、「60分，每加一匙酸菜加10分」、「學生的時候常吃，酸菜才是本體」、「我是去吃酸菜的」。

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