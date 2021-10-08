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諾貝爾和平獎今揭曉　WHO疫苗計畫呼聲第一！專家卻3理由「看衰」

▲▼2021年諾貝爾和平獎預測。（圖／路透）

▲外媒公布2021年諾貝爾和平獎得主預測名單，瑞典氣候少女也在列。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

2021年諾貝爾和平獎得主將於台灣時間8日下午5時揭曉，去年由聯合國世界糧食計劃署（WFP）獲獎，而經歷1年半以來的新冠疫情動盪，世界衛生組織（WHO）的建立COVAX疫苗計畫在國外賭盤中呼聲最高，另外，俄國反對派律師納瓦尼（Alexei Navalny）與瑞典氣候少女童貝里（Greta Thunberg）也都是獲獎熱門。

▲▼世衛組織與秘書長譚德塞有可能獲頒諾貝爾和平獎。（圖／路透社）

▲世衛組織（WHO）的COVAX疫苗計畫可能獲頒諾貝爾和平獎。圖為WHO秘書長譚德塞。（圖／路透）

世衛組織COVAX疫苗計畫
綜合美國CNN、《華盛頓郵報》報導，英國必發（Betfair）、威廉希爾（William Hill）等2家世界大型博奕公司都將聯合國COVAX疫苗計畫選為最有機會獲得今年諾貝爾和平獎的機構，COVAX計畫為WHO、全球疫苗免疫聯盟（Gavi）、流行病預防創新聯盟（CEPI）共同支持，旨在避免富國、窮國疫苗分配不公平的現象，原本計畫在今年底前分配20億劑疫苗，但在疫苗缺貨之下，目標已下修為14億劑。

斯德哥爾摩國際和平研究所所長史密斯（Dan Smith）卻不看好WHO獲獎，除了WHO在COVAX計畫中的角色仍有爭議外，因為諾貝爾獎已設有醫學獎，研究疫苗的科學團隊可能難以角逐和平獎，可能引起關注的3大議題是人權、媒體自由與氣候變遷。他認為，2021年洪水、野火等天災不斷，加上聯合國氣候峰會（COP26）召開在即，最有可能頒給來自世界各地的年輕的氣候變遷運動家，例如瑞典氣候少女童貝里。

▲▼瑞典氣候少女童貝里（Greta Thunberg）。（圖／路透）

▲瑞典氣候少女童貝里（Greta Thunberg）再次被選為和平獎熱門奪獎人選。（圖／路透）

瑞典氣候少女童貝里
童貝里15歲時拿著「為氣候罷課」的標語到瑞典議會外抗議，瞬間聲名大噪，帶動了全球性的氣候運動，成為世界知名的抗氣候變遷人士，2019年開始每年都被視為和平獎的有力競爭者。最近幾周已經18歲的她仍在米蘭的一次演講中抨擊政界人士在應對氣候變遷方面缺乏進展，他們做出的承諾是「廢話連篇」。

無國界記者組織、保護記者委員會
挪威奧斯陸和平研究所所長烏達爾（Henrik Urdal）發布的預測名單中，以無國界記者組織（RSF）為奪獎的最佳候選，這個總部位於法國的國際監督機構在推動網路傳播新聞內容方面作出重要貢獻，敦促網路平台採取措施促進可信報導。另外，保護記者委員會（CPJ）對全球被殺害、迫害的記者進行統計，讓那些被監禁或未結的記者謀殺案受到大眾關注，今夏，塔利班在阿富汗掌權後，CPJ也投入記者救援撤離的重大行動。

▲白俄羅斯總統盧卡申科的競爭對手齊哈諾夫斯卡亞（Sviatlana Tsikhanouskaya）。（圖／達志影像／美聯社）

▲曾為白俄羅斯總統盧卡申科的大選競爭對手的齊哈諾夫斯卡亞（Sviatlana Tsikhanouskaya）。（圖／達志影像／美聯社）

白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭
烏達爾的第二人選為白俄羅斯反對派政治家季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya），由於丈夫宣布參選總統後被捕，她便挺身出馬競選2020年白俄羅斯總統，卻敗給執政20多年的強人總統盧卡申科（Alexander Lukashenko），引發白俄國民與國際社會質疑「黑箱選舉」的聲浪。烏達爾表示，白俄羅斯屬於世界前幾名的壓迫政權，如果季哈諾夫斯卡婭獲諾貝爾和平獎，將會引起世界共鳴。

▲▼俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）。（圖／路透）

▲俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）目前身在牢獄中。（圖／路透）

俄羅斯反對派在獄律師納瓦尼
納瓦尼（Alexei Navalny）是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）最尖銳的批評者，也是俄國最著名的政治犯。去年遭遇中毒事件勉強生還後，他1月回到俄羅斯，但因為他在國外治療，被指違反了另一起案件的假釋規定，旋即被判入獄，他本人估計自己有可能被關23年。納瓦尼和盟友利用YouTube等社群媒體傳播官方腐敗賄賂的內容，也直指普丁涉及巨額貪汙。

諾貝爾和平獎的獎金高達100萬美元（約新台幣2780萬元），得主將由挪威國會任命的5位評委決議，從329個獲得提名的組織或個人中篩選，並於8日下午在挪威首都奧斯陸（Oslo）揭曉。

2021年諾貝爾獎頒獎時間（以下為台灣時間）
10/8（五）17：00　和平獎
10/11（一）17：45　經濟學獎

►50年前神預言「全球暖化」沒人信！　氣象學家爆冷得諾貝爾物理獎
►快訊／諾貝爾文學獎出爐　坦尚尼亞小說家獲獎
►諾貝爾醫學獎得主是「台灣女婿」　2學者與台有淵源

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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