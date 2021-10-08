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閱兵大比拚　北韓女兵踢正步、印度摩托車30人疊羅漢、法國文藝風

▲北韓女兵（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓女兵整齊劃一地踢正步。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

雙十國慶在即，先前曾傳出國防部有意恢復陸軍官校的正步訓練，而「踢正步」是俄羅斯、烏克蘭、中國大陸和北韓等國家閱兵的重要看點，延續蘇聯式的傳統，特別強調閱兵式的軍容盛大與整齊劃一；法國閱兵則是歐洲歷史最悠久、規模最大，閱兵式還帶有一點文藝氣息；印度閱兵則是以摩托車特技最吸睛。

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美國《商業內幕》（Insider）曾整理報導世界各國的閱兵特色，雖說閱兵式經常被和非民主或威權連結在一起，但像法國與英國等民主國家也會舉辦盛大閱兵。英國舉行閱兵通常有幾個原因，軍隊返國、官方檢閱儀式，或是女王生日等重大皇室活動，士兵通常會穿上傳統的英軍制服，又以騎著整群黑馬登場的皇家騎兵隊為看點。

▲▼2017年英國閱兵、英國女王生日閱兵、皇家騎兵隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲2017年英國女王生日閱兵時，皇家騎兵隊行經倫敦白金漢宮外。（圖／達志影像／美聯社）

法國每年7月14日都會舉行閱兵式來慶祝國慶「巴士底日」，各軍種部隊都會聚集在巴黎香榭麗舍大道，普遍被視為歐洲歷史最悠久、規模最大的常規閱兵，連美國前總統川普2017年參加後都傳出他向軍方高層要求，「我想要像法國那樣的閱兵。」為了紀念《小王子》出版75周年，今年法國空軍巡邏兵的飛行表演更在機身尾翼漆上小王子的圖案與設計，為閱兵帶來一點浪漫的文藝氣息，不過也傳出馬匹失控導致2名衛兵落馬受傷的意外。

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具英式閱兵風格的印度則會在每年1月26日舉行閱兵，以紀念印度立憲，雖然通常是為了恫嚇鄰國巴基斯坦，但同時也是一個炫耀的機會，除了各種軍備武器、特殊軍團以外，最吸睛的就是陸軍「敢死隊」（Daredevils）摩托車隊的特技展演。伊朗則經常利用閱兵式來表達對西方國家，尤其是美國的仇恨，在2015年的閱兵中還出現一條用波斯語寫著「美國去死」、背景圖案燃燒美國國旗的標語看板。

▼印度2020年初閱兵式上陸軍展示摩托車特技。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

▲▼伊朗2015年一場閱兵式上，武裝部隊將上頭寫著波斯語稱「美國之死」的反美橫幅大方秀出。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗德黑蘭近郊2015年一場閱兵式上，武裝部隊將上頭寫著波斯語稱「美國之死」的反美橫幅大方秀出。（圖／達志影像／美聯社）

俄羅斯、中國與北韓的閱兵則是延續蘇聯式的閱兵傳統，強調威武的軍備、壯盛的軍容與整齊劃一，且紛紛透過閱兵式「大秀軍事肌肉」。中國自2013年習近平就任國家主席以來，越來越常舉行閱兵，2017年為紀念解放軍建軍90周年的閱兵式出動1.2萬名軍力、129架飛機、500多輛坦克、導彈發射器與其他軍用車輛，而2019年逢中共建國70周年，十一國慶閱兵突破1.5萬人的最大規模紀錄。

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俄羅斯每年5月9日固定於莫斯科紅場舉辦勝利日閱兵，紀念1945年二戰擊敗納粹德國與800萬名戰死沙場的犧牲烈士。烏克蘭今年8月舉行了近年來最大規模閱兵慶祝獨立30周年，但國防部7月發布的一系列女兵「穿高跟鞋踢正步」的練習照卻引發極大爭議，不僅多名議員出面痛批，在網路社群上也是罵聲連連地指責烏克蘭軍方性別歧視與羞辱女性。

▲烏克蘭軍方發布一系列女兵穿高跟鞋踢正步的照片，挨批性化女兵。（圖／翻攝自烏克蘭國防部資訊網站ArmiaInform）

▲▼烏克蘭軍方發布一系列女兵穿高跟鞋踢正步的照片，挨批是在羞辱女兵。（圖／翻攝自烏克蘭國防部資訊網站ArmiaInform）

▲烏克蘭軍方發布一系列女兵穿高跟鞋踢正步的照片，挨批性化女兵。（圖／翻攝自烏克蘭國防部資訊網站ArmiaInform）

全球最愛舉辦閱兵的大概就屬北韓（朝鮮），幾乎是以閱兵式著稱的國家。儘管閱兵式中許多軍事裝備都可以追溯到冷戰時期，但北韓在閱兵期間展示的導彈、核彈頭、導彈發射器等，每每讓觀察人士感到憂慮。今年搭上新冠疫情的議題，於9月舉行的建國73周年閱兵式上還出現了身穿北韓國產的橘紅色防護服和防毒面具的士兵們。外媒推測，北韓想借此表明已成立一支特種部隊來幫助防止新冠疫情的傳播。

▲▼北韓閱兵式驚見身穿防護衣、防毒面具的部隊。（圖／路透）

▲北韓9月閱兵式出現身穿防護衣、防毒面具的應急防疫縱隊、保健省縱隊。（圖／路透）

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《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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