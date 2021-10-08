圓規颱風最快今晚生成！逼近台灣時間曝「不排除侵襲」

▲專家提到，圓規颱風若生成，將於下周一、二最靠近台灣。（圖／翻攝自中央氣象局）

記者張乃文／綜合報導

「圓規」颱風最快今晚生成！天氣風險WeatherRisk公司氣象達人彭啟明今在臉書提到，預期往呂宋島北部到巴士海峽附近前進，「在下周一二接近台灣附近」，外圍範圍可能很大，「不排除會侵襲台灣」；至於今清晨發展成第17號颱風獅子山，則預計對台灣沒有威脅性。

彭啟明在臉書粉專以「雙十連假把握周六日，周日晚起轉不穩定」為題指出，菲律賓東方海面今清晨生成的熱帶性低氣壓，有機會在明後兩天發展成第18號颱風「圓規」。他估計，圓規將往呂宋島北部至巴士海峽附近前進，且在下周一二接近台灣附近，外圍範圍可能很大，不排除會侵襲台灣。

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彭啟明說，今天開始到這周末的天氣都和這幾天類似，持續偏東風，東半部雲多有地形陣雨發展，西半部晴朗穩定，空氣品質略差，東北部及南端恆春半島風勢較大。他提醒，下周一是連假的最後一天，要留意天氣可能會有較顯著改變，受到菲律賓東方熱帶性低氣壓，可能發展成為颱風的影響，最快周日晚間就會接近台灣。

彭啟明指出，加上北方高壓有南下的趨勢，預期高低壓產生的壓力梯度，會讓北部風勢顯著增強，以東北部、東半部到恆春半島，或是外島，都會感受到風勢顯著增強，風浪也會較大，配合上颱風外圍的水氣，下周一的天氣不是很好，要特別留意，而中南部雖然不是主要的迎風面，但雲量增多，也有局部偶陣雨，風勢會略增強一些。

「這系統將在下周二最接近台灣」，彭啟明說明，目前預測最有可能是中心在菲律賓呂宋島到巴士海峽附近通過，由於季風低壓環流下，將可能是範圍很大，中心風速不強，但外圍很強的系統，暴風圈可能畫得較大，這也會讓發布警戒的方式及感受上，和一般大家熟悉的小颱風不同，也提醒您如果周日到下周一二的戶外活動，都要提高警覺，特別是有山區的活動都要特別注意更新氣象資訊，要有臨時中斷安排的可能。

彭啟明解釋，預期下周一到三都是較不穩定的天氣，後續就要看整個季風低壓的發展，有可能略偏北一些，台灣附近的水氣會稍多，下周會較不穩定，和這周較好預測期待的天氣顯著不同。近期都有北方高壓南下，但勢力都尚未接近台灣，下周過後到十月中下旬，將逐步有冷空氣南下。但他也認為「要有秋天的感覺，可能要等到再下一周了」，周日晚到下周一、二、三，天氣較不穩定，溫度會有顯著下滑，北部東半部會較有感，溫度有些小改變。