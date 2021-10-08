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炎上霸凌懶人包！龍龍自走砲逼雞排屠龍　8大關鍵點一次看

▲▼龍龍。（圖／翻攝自Facebook／龍龍的沒梗人生）

▲龍龍事件風向大逆轉。（圖／翻攝自Facebook／龍龍的沒梗人生）

記者崔子柔／綜合報導

脫口秀演員龍龍日前淚訴遭「炎上」班底老K霸凌，指控對方多次拿她與前男友賀瓏的關係嘲笑，雙方持續在網路上交鋒超過1星期，原先風向都偏袒龍龍，最後演變成龍龍被經紀公司解約切割，昨晚鄭家純（雞排妹）與龍龍經紀人康姐則直播還原事件始末。

一、龍龍淚訴遭霸凌

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龍龍指控，先前就多次和老K溝通別拿賀瓏的事情開玩笑，沒想到在5月1日舉行的「炎上徐乃麟」舞台上，老K直接在4000人面前脫稿演出，再次提及喜劇圈有個爛人龍龍，前男友在我們公司是個孬種等言論，讓她相當不滿，事後老K又在直播上說乃哥、熊熊都可以被開玩笑，就龍龍不行，讓她覺得老K會讓不知情的人去罵她，對薩泰爾老闆博恩的處理方式也不滿意。

二、老K直播惹議

老K在「老男孩」直播提到，「賀瓏到底有什麼厲害的地方」、「會不會是因為這樣我們一直誤會那個人了，其實被X過，我也會變這樣」，東區德接著說，「被賀瓏X過，所以整個個性扭曲了」，這句話引起軒然大波，也讓不少網友偏袒龍龍，認為這種玩笑太過火。

▲▼老K拍影片發聲明。（圖／翻攝臉書）

▲老K拍影片發聲明。（圖／翻攝臉書）

三、博恩落淚回應、罰老K無限期留職停薪

博恩拍影片親自解釋事件來龍去脈，並貼出演出結束後和龍龍溝通的過程，當時就說會刪除脫稿片段並對老K懲處，龍龍也接受讓事情告一段落，沒想到龍龍又透過媒體表示不滿。

四、呱吉參戰、風向漸轉

台北市議員「呱吉」邱威傑在直播中暗指龍龍不好相處，又引起另一風波，網友也翻出龍龍過去常寫嘲諷客家前男友的段子，當時就遭到抨擊的龍龍，還曾表示「會生氣的話代表這件事情也許是你的底線，所以你沒有辦法拿這件事情開玩笑，但不代表這件事情不好笑，也不代表我不能拿這件事情開玩笑」，被質疑是雙標，甚至自己也提過和賀瓏的舊情。

▲博恩爆哭。（圖／翻攝自FACEBOOK／Stand up, Brian！ 博恩站起來！）

▲博恩爆哭。（圖／翻攝自FACEBOOK／Stand up, Brian！ 博恩站起來！）

五、龍龍公審髮型師

一名髮型師透過IG傳訊息批評龍龍，龍龍不滿竟直接將對方帳號、樣貌PO在限時動態公審，對方道歉關帳號後，不少龍龍粉絲持續出征到髮型師的公司，老K見狀也酸「去鬧到人家工作場合，啊不就很偉大，不就最不會霸凌，不就最會被霸凌」。

六、不道歉的東區德也直播道歉了

東區德IG湧入大量網友要求道歉，他起初不斷和網友互嗆，甚至評論對方長得醜、低能等，後來則開直播解釋，當時自己只是把老K的話換句話說，意在確認老K的意思，不是有心要攻擊特定人士，「我當時在說這句話的時候心裡面是沒有主詞的」。

七、龍龍再哭訴

龍龍又PO出11分鐘影片回應爭議，強調自己不只是在「炎上」被霸凌，是長期以來不斷被拿來開玩笑，「從頭到尾只是需要一個老K的道歉，真的有那麼難嗎？」不過影片中對於自己公審髮型師一事隻字未提，廣大網友的風向幾乎已換邊轉。

▲龍龍落淚。（圖／翻攝自龍龍臉書）

▲龍龍再落淚。（圖／翻攝自龍龍臉書）

八、雞排妹直播屠龍

鄭家純公布經濟公司和龍龍解約，並與康姐一同直播，還原整件事的來龍去脈，批評龍龍龍利用公司的善心，來達成自己的目的，還爆料龍龍6日「聲淚俱下」的反擊影片是set好的，而雙方撕破臉的關鍵則是老K當初在炎上現場根本沒提到「男朋友」3個字，龍龍對此竟然只淡淡地說「我記錯了」，瞬間惹怒鄭家純，使得風向整個大逆轉。

▼鄭家純與康姐直播。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

▲鄭家純直播與經紀人康姐。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

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