日本強震「公路路燈狂搖」！車站爆管噴水…民眾搭電梯受困

▲日本關東深夜5.9地震。（圖／日本氣象廳）



記者柯振中／綜合報導

日本關東地區7日深夜10點41分大地震，震央位在千葉縣北西部，芮氏規模6.1、震源深度75公里，最大震度5強。依據網路上的畫面，有日本網友當時在公路上開車，明顯看見路燈搖晃，畫面十分恐怖。

根據日本氣象廳資料，該起地震芮氏規模6.1，震源深度75公里，最大震度5強，在千葉縣周邊的東京都、琦玉縣、神奈川線、靜岡縣等地都有感，JR東日本（東日本旅客鐵道）、東海道新幹線以及羽田機場跑道緊急關閉。

依據Twitter上的貼文，有日本網友當時行駛在公路上，行駛到一半可見路燈明顯搖晃，更是友人受困電梯當中，可見地震力道相當大。

此外，也有網友當時在車站，發現列車停駛，大廳還有水管爆裂，不斷有水灑落在電扶梯上，就連外面也有地下管道破裂，不斷從人孔蓋湧出水流。

據了解，受到地震影響，許多日本民眾無法回家，現在街道上有員警在指揮交通，不少在在家的民眾也面臨家具傾倒的狀況，後續救災的過程恐怕不簡單。

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