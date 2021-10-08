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日新首相竟是重考東大3次都失敗的學渣！　岸田文雄自曝「黑歷史」

記者王佩翊／綜合報導

日本第100屆首相岸田文雄正式就任，許多台灣民眾對於這位新任首相可能感到很陌生，透過時事新聞介紹英日韓文單字的Podcast節目《宇宙人外信》本集就要來聊聊幾個有關於岸田文雄的有趣小故事，帶聽眾一起來瞭解這位日本新首相。

▲點擊收聽《宇宙人外信》，一起聽時事學英文！

現年64歲的岸田文雄出生於政治世家，從小家中對於學業的要求就非常嚴格，然而他卻重考3次都沒有考上東大，隨著當選消息傳出後，陳年往事也再度被翻出。節目中也提到學霸與學渣的英文說法，其中形容成績好可以說「excellent academic performance」，反之則是「less than ideal academic performance」。而學霸可以直接說curve-wrecker，學渣則是underachiever。

▲▼岸田文雄。（圖／路透）

▲日本首相岸田文雄。（圖／路透）

另一方面，岸田文雄雖然貴為自民黨魁與日本首相，但事實上，他至今都還和妻子、2個兒子住在3房2廳的24.8坪眾議員宿舍，每月月租僅3.8萬，可以說是非常親民。節目介紹也介紹了相關單字，例如官邸為residence，首相則是Prime Minister，也可以縮寫為PM。

本集節目還介紹了其他相關單字，有興趣完整收聽可點擊連結，或上各大Podcast平台搜尋《宇宙人外信》

►日本下任首相超親民！岸田文雄一家4口擠24坪議員宿舍　月租3.8萬

 

►龍蝦吃到飽也太爽！

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