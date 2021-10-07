道瓊指數早盤「大漲500點」　美債、能源隱憂暫解領漲

▲道瓊早盤大漲超過500點。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

美股7日早盤上揚道瓊工業平均指大漲逾500點。由於美國國會接近達成一項協議，將使政府暫時避免債務違約風險，另外天然氣、原油等能源價格回落，也緩解了對能源危機的隱憂。

道指漲503.42點，或1.46%，報34920.41點；納指漲216.47點，或1.49%，報14718.38點；標普500指數漲61.35點，或1.41%，報4424.90點。

▲美國參院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）。（圖／達志影像／美聯社）



參議員共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）6日表示，允許將緊急債務上限延長至今年12月。此舉避免美國出現史上首次債務違約，進而對經濟帶來沉重打擊，美股三大指數也在這項提案之後，止跌轉漲。

▲美債危機暫解之後，道瓊6日就止跌反漲。（圖／路透）



西德州原油（WTI） 6日一度攀升至2014年的高點，美國能源部長（Jennifer Granholm）表示，不排除從政府戰略石油儲備中釋放原油、或禁止原油出口，以阻止油價進一步上漲，美國原油期貨7日已有所回落。

經濟數據面，美國勞工部7日公布報告指出，截止10月2日當周美國首次申請失業救濟人數減少3.8萬，降至32.6萬，為一個月來的首次下降。之前接受調查的經濟學家平均預測這項數據上看34.5萬。

此外，持續領取失業救濟人數減少9.8萬，降至281萬。市場還在密切關注美國9月非農就業報告。