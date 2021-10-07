千葉5.9強震震撼首都圈「311以來東京首度」　專家預警：還沒完

▲日本東京深夜大地震。（示意圖／記者陳致平攝）



記者許力方／綜合報導

日本千葉今（7日）深夜10時許發生芮氏規模5.9大地震，關東首都圈一陣天搖地動，最大震度就落在東京、琦玉達到5強，氣象廳指出，這是自311東日本大地震以來，東京23區和琦玉縣地區再度觀測到震度5級以上的強震，目前東京已經發生5次以上的餘震，專家表示，這是強震類似16年前的千葉6.0地震。

【00:12更新】日本氣象廳地震報告，將芮氏規模從6.1下修至5.9，震源深度也更正為75公里。

根據NHK報導，氣象廳指出，自2011年3月11日東日本大地震的9.0地震以來，這是埼玉、東京首度觀測到5級以上的強震，尤其埼玉縣宮代町附近更出現6級的震度。防災單位也提醒，千葉5.9地震發生的地區是地震活躍區，不排除今後一周將持續有餘震發生。

東京大學地震研究所古村隆教授表示，震央附近地區地震活躍，而本次地震震央、強度都與16年前的2005年千葉縣6.0級地震相似，當時震度5級以上的東京地區發生數起電梯事故。

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