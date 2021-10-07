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彭博曝：台積電抗拒向美國交出「機密數據」　南韓對要求範圍擔憂

▲▼台積電。（圖／路透）

▲《彭博社》指出，包括台積電在內的頂級晶片供應商，抗拒向美國交出機密數據。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

拜登政府解決全球晶片供應問題，祭出要求台灣、南韓等頂級晶片製造商交出晶片庫存、訂單、銷售紀錄等企業機密數據，現在也面臨了兩國立法單位與企業高層的阻力，《彭博社》對此報導指出，包括台積電（2330）在內的全球頂級製造商，抗拒向拜登政府的提供數據。

▲▼ 美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。（圖／路透）

▲ 美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。（圖／路透）

根據《彭博社》報導，美國商務部在9月底，要求半導體供應鏈公司，在11月8日之前填寫調查問卷，以獲取有關晶片持續短缺的資訊，儘管這項要求出於自願，但商務部長雷蒙多 （Gina Raimondo）警告，如果不回應白宮會援引國防生產法（Defense Production Act）等工具強迫交出數據。

台積電法務長方淑華6日向媒體表示，台積電絕對不會交出敏感資訊，尤其是客戶數據。

▲▼聯電。（圖／聯電提供）

▲聯電也表示會保護客戶的非公開資訊。（圖／聯電提供）

聯電（2303）則拒絕評論如何回應美國，但財務長劉啟東告訴彭博，聯電會保護客戶的非公開資訊。

與此同時，南韓貿易、工業和能源部周三發表聲明，對美國要求的範圍表示擔憂。包括南韓《中央日報》在內的其他媒體也援引當地晶片製造商的業界人士說法，他們可能很難滿足這些要求。

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