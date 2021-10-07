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胖到172公斤不敢結婚！女3年減掉「一半自己」　如願當最美新娘

胖到172公斤不敢結婚！女5年減掉「一半自己」　如願當最美新娘。（圖／翻攝自Instagram／lifeofchaffs）

▲女子為了當最美新娘，努力瘦身。（圖／翻攝自Instagram／lifeofchaffs

記者李振慧／綜合報導

英國一名重量級女子被男友求婚，然而體重當時為172公斤的她害怕自己穿上婚紗的樣子不美，竟然決定延後婚禮3年，最後成功甩掉92公斤，如願穿上小尺碼的婚紗成為最美新娘，勵志故事在網路上獲得關注。

來自德比郡切斯特菲爾德(Chesterfield)的35歲女子薇琪(Vicky Chaffer)，3年前生日旅行時被男友大衛(David)驚喜求婚，然而她卻因為不滿意自己體型，不但決定延後婚禮，甚至不讓男友拍照記錄被求婚的幸福時刻，她表示，「我不想走上紅毯時，看起來像是穿著婚紗的史瑞克，不過我還滿後悔沒有留任何訂婚照片，只因為我不喜歡自己的樣子」。

薇琪表示，「我看到我當時旅行的照片都快哭了，回家量體重更傷心，我的體重居然嚴重超標，結果又哭了，我想著我如果再不改變的話，就看不到接下來的5年了」，於是她開始進行減重計畫，放棄最愛的外食，轉吃家裡做的健康食物，還加入健身房鍛鍊，最後成功減掉92公斤。

薇琪不但成功減掉自己原本一半的體重，也幫助男友一起瘦身，對方也成功減掉45公斤，驚人的改變讓她在婚禮當天穿上小尺碼的美麗婚紗，就連婚戒也需要修改戒圍，她開心表示，「那是很特別的一天，我永遠都不會忘記，現在我回顧婚禮照片都會忍不住微笑，這就是我一直所希望的」。

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