南韓空軍女士官遭性騷含恨輕生　吃案軍方高層「確定無罪脫身」

▲南韓空軍李姓女中士遭前輩士官數度性騷後輕生，家屬與公民團體拉布條抗議軍方吃案，空軍參謀總長也為此下台。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

南韓空軍女中士李某今年3月遭到隊上前輩士官性騷擾、車上撫摸身體，儘管立即向上級舉報，但在軍事檢察機關著手調查的5月21日，同時也是她與男友登記結婚的當天、要求轉調部隊的第3天，李某遺憾輕生。南韓國防部7日最終起訴15人，但調查負責人與指揮部卻全數脫身，家屬對此強烈抗議。

根據韓聯社報導，南韓女空軍性騷輕生案時隔219天結束調查，國防部檢察團7日發布最終調查結果稱，25名被以刑事立案的相關人士中有15人遭到起訴、10人因證據不足而不起訴，另外，確認曾有不當行為而涉案的39人中，共有38人被列為追究問責對象，其餘1人則因涉嫌二度加害而被拘留起訴，但於關押期間死亡，預計法院將對他撤回公訴。

▲南韓總統文在寅前往李姓女士官靈前悼念。（圖／達志影像／newscom）

報導稱，對於已故被害人李某需負重大責任的調查負責人與指揮部則無任何人遭起訴，包含負責初期調查的空軍20飛行團軍事警察與軍事檢察官，以及軍事檢察機關中負起指揮督導責任的空軍法務室長全益秀等法務室指揮部，全數脫身。在被起訴的15人中，雖然包括了空軍本部軍事警察團長，但並非以對性騷案調查不力，而是以「對上級謊報」的相關嫌疑起訴，因此估計在實際上，本案不會有人因為調查初期「吃案」而受到刑事懲罰。

▲李姓女中士遭性騷後多次向上級稟報卻未被重視，最後選擇輕生。（圖／達志影像／newscom）

對此，檢察團相關人士解釋，「對性騷案的調查確實不夠充分，但在刑事上怠忽職守的罪責很難成立」意即，儘管承認有這些情況但並不屬於違法。報導稱，家屬們以二度加害嫌疑追加起訴的調任部隊上級──第15飛行團大隊長和中隊長等2人也皆以證據不足為由，不予起訴。

有分析人士認為，由於各軍都會召開內部懲戒委員會來決定處罰的嚴重程度，所以大部分只是輕微懲戒。調查結果公布後，家屬在與韓聯社的通話中激動表示，案件從頭到尾都是「不實的」調查，計畫與律師等法律代表商討後，再另行發表家屬立場。

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