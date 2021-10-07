新冠疫情扭轉者？一次搞懂「默沙東口服藥」　住院風險降約50%

▲美國藥廠默沙東集團研發的抗病毒口服藥Molnupiravir有成為疫情「扭轉者」的味道。（圖／路透）



文／中央社紐約6日綜合外電報導

美國藥廠默沙東集團研發的抗病毒口服藥Molnupiravir因實驗顯示有降低一半COVID-19住院或死亡的效果，且用藥容易，讓各國趨之若鶩，大有成為疫情「扭轉者」的味道。

默沙東集團（Merck & Co.）日前與生技公司Ridgeback Biotherapeutics發表聲明，稱尚在實驗中的口服藥Molnupiravir，對COVID-19確診輕度到中度的染疫者施藥後，可大幅降低住院或死亡的風險。以下綜合外媒相關報導了解來龍去脈。

Molnupiravir是何方神聖

Molnupiravir是一款原本研發用於治療流感口服膠囊的化學藥名。它能藉由誘發「致命突變」抑制新型冠狀病毒複製。簡單來說，藥理機制會讓病毒複製遺傳物質時出錯，使病毒複製出現缺陷。

Molnupiravir效果如何

默沙東10月1日的聲明指出，隨機試驗數據的期中分析顯示，Molnupiravir可將確診住院風險降低約50%。試驗期間，385名服藥的受試患者僅28人住院，比例7.3%；377名服安慰劑的受試患者卻有53人住院，比例達14.1%。

服藥29天後，沒有患者病故，服用安慰劑者則有8人病故。雖然試驗規模相對較小，仍待進一步試驗，但藥廠在9月時的記者會表示，初步研究顯示Molnupiravir對常見的變異病毒，包括Delta變異株（最先現蹤印度）與Gamma變異株（最先現蹤巴西）都有效果。

最大優點在於口服

吉立亞醫藥公司（Gilead Sciences Inc.）研發的抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）需靜脈注射，通常得跑一趟醫院或診所，Molnupiravir僅需口服。

染疫症狀輕到中度的成人，每12小時服用一次Molnupiravir，在家吃5天藥減少跑醫院診所染病風險。但今年稍早的試驗顯示，若是給住院的重症染疫病患服藥，則幾無效果。

據「紐約時報」報導，5天療程的Molnupiravir價格約700美元，僅約瑞德西韋的1/3。

副作用如何

期中分析尚未發現明顯副作用，僅1.3%服藥的受試患者因不適退出治療試驗，卻有3.4%的服用安慰劑受試患者因不適而退出。但尚須透過更大規模的試驗判明安全性。

多國表態願引進Molnupiravir

德國之聲（DW）報導，Molnupiravir預計年底前能獲美國食品暨藥物管理局（FDA）的緊急授權，若獲批准，將成為第一款治療COVID-19的口服藥。

美國政府早前已同意以12億美元採購170萬份口服藥。默沙東6日宣布與新加坡政府簽訂採購合約，另據路透社報導，韓國已簽約預訂2萬份的口服藥，澳洲則已訂購30萬份。

台灣政府也在6日表示，已積極洽談簽約，只要年底前藥品通過美國的緊急授權（EUA），就可第一時間引進。

包括美國輝瑞（Pfizer）、瑞士羅氏（Roche）和日本塩野義製藥也在研發COVID-19口服藥，中國也有兩款在研發中。

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