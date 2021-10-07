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背上怪痘流噁心膿汁「突然有東西在動」　女目睹傷口鑽出活蛆崩潰

背上痘痘流噁心膿汁「突然有東西在動」　女目睹傷口鑽出活蛆崩潰。（圖／翻攝自TikTok／ loudladylibrary）

▲女子背上痘痘裡面竟然有蟲。（圖／翻攝自TikTok／ loudladylibrary

記者李振慧／綜合報導

美國一名女子背上突然長了一顆痘痘，原本不以為意的她發現痘痘不但愈長愈大，而且也感覺愈來愈痛，即使就醫後情況仍然沒有好轉，痘痘不但滲出噁心膿汁，竟然還「動了起來」，結果一隻活蛆從傷口裡面跑出來。

女網友@loudladylibrary近來在TikTok上分享這段故事，她表示，有天突然覺得背部好像被刺傷，感覺到一陣不尋常灼熱，後來發現背部長了一顆痘痘，由於又腫又癢便前去就醫，醫生認為可能是被棕色遁蛛(Brown recluse spider)咬傷，開了抗生素讓她回家服用，然而情況完全沒有好轉，傷口不但愈來愈大，還會滲出膿汁。

女網友表示，「有天老公幫我換衣服時，突然看到傷口裡有東西在動，想像一下，我在經歷8星期的痛苦後，看到一隻蛆蟲從傷口爬出來時有多震驚」，再次就醫發現，可能是被膚蠅（又稱馬蠅，Botfly）咬傷後，人體體溫意外孵化蟲卵，導致幼蟲潛進體內造成傷口。

影片獵奇的內容獲得19萬人次點閱，許多網友表示，「這是我的惡夢，太誇張了，我希望你現在好多了」、「嚇到我下巴掉下來了」。據了解，膚蠅在美國大部分地區都有出沒，蟲卵常會寄生在人類或動物皮膚上，幼蟲通常會自行離開宿主，不過過程中會造成宿主極大痛苦。

@loudlibrarylady original sound - Sarah Cothran

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