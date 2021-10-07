越南估明年6月「全面開放」國際旅遊　下龍灣等地年底前試行

▲越南政府預計明年6月可全面開放國際觀光。圖為越南胡志明市。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

越南政府6日表示，當局計畫從12月開始逐步重啟境內主要觀光勝地，對來自新冠肺炎低風險的國家地區的已接種遊客開放國際旅遊，預計到2022年6月以前可全面開放。

根據路透社報導，越南在新冠疫情剛爆發時，即實施嚴格邊境管制以阻止病毒傳入，初步取得一些成效，但同時也損害了越南迅速發展的旅遊業，往常旅遊業收入約佔其國內生產總值（GDP）的10％左右。

報導稱，越南當局9月宣布，境內度假島嶼富國島（Phu Quoc）將從11月開始對已完整接種的遊客重新開放，而12月開始還將允許低感染風險國家的遊客前往聯合國教科文組織認定的世界遺產「下龍灣」、「會安」、高地城市「大叻」、海灘潛水勝地「芽莊」等地。目前尚未公布哪些國家符合入境標準，但越南政府承諾將謹慎而機動性地逐步採取行動，「我們只會在真正安全的時候開放。」

報導指出，越南2019年的外國遊客從1800萬人次降至380萬人次，創造約310億美元收入、占全國GPD近12％，而2020年的國際旅客則銳減至380萬人次，目前越南正在努力加速疫苗接種，迄今為止在9800萬總人口中只有13％已接種疫苗，是接種率最低的亞洲國家之一。此前，其鄰國泰國也採取了類似開放措施，泰國下個月更將擴大開放旅遊試點計畫的適用城市。

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