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瑞典、丹麥年輕族群停打莫德納！傳「心肌炎風險增」...股價暴跌9%

▲▼瑞典、丹麥當局建議暫時停止年輕族群施打莫德納疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞典、丹麥當局建議暫時停止年輕族群施打莫德納疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

日前陸續有報導指出，年輕族群在接種莫德納新冠疫苗後，有可能出現心肌炎、心包炎等罕見異常副作用。對此，瑞典防疫當局於當地時間6日決定，將暫時停止1991年以後出生之年輕族群施打莫德納；而丹麥防疫當局也決定暫時停止向18歲以下族群施打莫德納。

根據《路透社》報導，近來陸續有統計數據顯示，年輕族群在接種莫德納疫苗後，心肌炎、心包炎的發病機率有所上升，這包括心臟或心臟內膜所產生的炎症。瑞典防疫當局表示，雖然心肌炎、心包炎等異常副作用發生機率極為罕見、且經治療後會自行好轉，但還是決定暫時停止對年輕族群施打莫德納疫苗，政策持續至12月1日。

莫德納6日收盤重挫8.94%，收報302.42美元。

瑞典防疫當局引述一項統計分析數據表示，從接種新冠疫苗後可能增加的罹患心肌炎、心包炎之發病頻率來看，主要是年輕成人男性、男性青少年較容易出現類似的罕見異常副作用。瑞典防疫當局表示，1991年以後出生之年輕族群應建議施打輝瑞（BNT）疫苗。

而丹麥防疫當局也於同日引述北歐4國所採用的未公開資料表示，雖然輝瑞（BNT）疫苗是12至17歲族群施打疫苗的主要選擇，但基於「預防原則」，且莫德納疫苗有引發心肌炎、心包炎副作用的疑慮，因此決定暫時停止向18歲以下族群提供施打莫德納疫苗。

目前丹麥防疫當局已將北歐4國的預備資料提交給歐洲藥品管理局（EMA）。據悉，EMA曾於今年7月得出結論，認為在接種莫德納（Spikevax）、輝瑞（BNT，Comirnaty）疫苗後可能會引發心肌炎、心包炎等極為罕見的副作用案例，尤其較常見的是接種完第2劑後的年輕男性。

另外，加拿大衛生官員曾於上周提出統計數據表示，接種莫德納疫苗後出現心臟相關炎症等副作用的病例數比輝瑞（BNT）還要更多；美國2處疫苗安全監測庫數據則顯示，莫德納在年輕族群中攜帶更高引發心肌炎的風險，因此莫德納疫苗也不被批准給18歲以下族群接種。

而挪威公共衛生研究所感染控制負責人布克霍姆（Geir Bukholm）表示，30歲以下男性在接種時應考慮選擇輝瑞（BNT，Comirnaty）。

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