傳拜登及習近平年底辦線上峰會　外交部：密切注意相關發展

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

據外媒《法新社》報導，美國政府高級官員6日表示，美國總統拜登及中國國家主席習近平計畫於年底前舉行線上雙邊會議，美中雙方原則上同意進行此會。針對是否於年底舉行拜習會，歐江安7日回覆答詢時表示，仍有待觀察，外交部會密切注意相關發展，我方將在台北及華府持續與美方緊密協調，確保美國對台政策不變，以及台美各領域的合作持續穩健深化。

歐江安今天表示，對於美國與中國高層的互動，包括拜登與習近平可能會面的形式與時機，外交部會密切注意相關發展，台美關係深厚友好，雙方一貫維持密切順暢的溝通管道，我方將在台北及華府持續與美方緊密協調，確保美國對台政策不變，以及台美各領域的合作持續穩健深化。

此外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6日在法國巴黎接受媒體專訪，與「經濟暨合作發展組織」(OECD)秘書長Mathias Cormann會後聯合記者會上，表達美方高度關切中國近期出動大批軍機侵擾台灣的防空識別區（ADIZ）一事，強烈敦促北京停止對台灣的軍事、外交及經濟施壓與脅迫，強調無人應以武力片面改變現狀，並重申美國對台承諾堅若磐石，多年來美國的承諾有效維持台灣海峽及區域的和平穩定。

美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）6日在瑞士蘇黎世與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會晤時，就中方對台灣等多項議題的行徑提出關切。

對此，歐江安指出，對於拜登政府高層官員連日來多次公開嚴正關切中國的軍事挑釁行徑，強烈敦促北京停止對台灣脅迫，並一再堅定重申美國對台灣堅如磐石的承諾，外交部再次表達由衷感謝。

歐江安稱，中國當局採取軍事挑釁、外交威迫及經貿施壓等行徑企圖恫嚇台灣，已破壞台海和平穩定的現狀，並引起美國及許多理念相近國家的高度關切，凸顯台灣的國家安全受到國際重視，以及我國戰略位置的重要性。台灣會持續扮演台海及印太區域和平穩定貢獻者的角色，並不斷強化自我防衛能力，堅定維護台灣的自由民主制度。