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社會 社會焦點 保障人權

業務員7度車震13歲小女友還誘拍裸照　少女父氣炸提告

▲桃園市何姓男子在2019年1月間認識念國中的14歲少女，2人交往數度前往摩鐵發生親密關係導致少女懷孕生下1女。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲陳姓汽車銷售員和未滿13歲的小芳交往後，竟7度和小芳車震，還引誘她拍攝裸照。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／台東報導

陳姓汽車銷售員去年9月，透過交友軟體認識一名當時年僅13的少女小芳（化名），2人進一步交往成為情侶關係，還多次「車震」，陳男更進一步要求小芳拍攝裸照以供其觀賞，小芳父親發現後憤而報警處理。台東地院審理，依對未滿14歲女子性交與引誘少年製造猥褻行為電子訊號罪等共9罪，判其應執行有期徒刑2年，緩刑5年。

台東一名陳姓汽車銷售員，去年9月透過交友軟體認識當時年僅13歲的小芳，2人進一步發展關係，並成為情侶。豈知，陳男明知小芳為未滿13歲女子，竟7度在獲得小芳同意的前提下和小芳車震得逞，事後還2度要求小芳拍攝裸照，以供其觀賞。直到被小芳父親無意中發現，才讓整起事件曝光，怒報警處理。

庭審時，陳男向法官坦承一切犯行，同時陳男的辯護人也向法官強調陳男並未透過金錢或是他法，誘使小芳製造猥褻行為電子訊號。不過法官審酌小芳證詞，卻發現小芳並未主動傳送裸照給陳男，是陳男要求小芳傳送裸照給他等，認定陳男違法事實明確，不採信其證詞。

台東地院審理後指出，陳男和小芳發生關係雖未違反小芳意願，但卻利用幼女智識及判斷能力尚未成熟而為之，難謂陳男並未侵犯到小芳的性自主權，其犯行已對小芳身心正常發展有不良影響。後陳男更明知小芳未滿18歲，卻仍引誘其拍攝裸照供其觀賞，以滿足個人私慾，足見其法治觀念薄弱，惟念其犯後坦承犯行，並與小芳達成和解，衡量其智識與經濟狀況後，依與未滿14歲女子性交共7罪，各處其有期徒刑1年7月、引誘少年製造猥褻行為之電子2罪，各處有期徒刑1年7月，應執行有期徒刑2年、緩刑5年，於緩刑期間實施保護管束，並須接受5場法治教育。

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